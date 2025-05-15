15 мая 2025

На каждый челябинский цех пришлось по два построенных магазина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Промышленное строительство в Челябинской области отстает от темпов возведения магазинов
Промышленное строительство в Челябинской области отстает от темпов возведения магазинов Фото:

В первом квартале 2025 года в Челябинской области на каждый новый цех пришлось по два построенных магазина. Как следует из данных Челябинскстата, всего за три месяца сдали в эксплуатацию 144 нежилых здания.

«Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в регионе. Промышленные здания — 37 единиц, коммерческие здания — 85 единиц», — отметил Челябинскстат в своем отчете.

Разница — в 2,29 раза. Сравнения по возведенным площадям ниже, однако и оно сложилось в пользу магазинов. Так, общая площадь цехом составила 35,3 тысячи кв метров, а торговых точке — 51,1 тысячи. В результате размер введенных в эксплуатацию объектов торговли почти на 45% превысил аналогичный показатель у производственных площадок.

За квартал в регионе построили 4,872 тысячи зданий. Их общая площадь превысила 867 тысяч кв метров. Основная масса, 4,728 тысячи, пришлась на жилые постройки. Причем население ввело в строй 4,657 тысячи домов совокупной площадью 604,2 тысячи кв метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В первом квартале 2025 года в Челябинской области на каждый новый цех пришлось по два построенных магазина. Как следует из данных Челябинскстата, всего за три месяца сдали в эксплуатацию 144 нежилых здания. «Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в регионе. Промышленные здания — 37 единиц, коммерческие здания — 85 единиц», — отметил Челябинскстат в своем отчете. Разница — в 2,29 раза. Сравнения по возведенным площадям ниже, однако и оно сложилось в пользу магазинов. Так, общая площадь цехом составила 35,3 тысячи кв метров, а торговых точке — 51,1 тысячи. В результате размер введенных в эксплуатацию объектов торговли почти на 45% превысил аналогичный показатель у производственных площадок. За квартал в регионе построили 4,872 тысячи зданий. Их общая площадь превысила 867 тысяч кв метров. Основная масса, 4,728 тысячи, пришлась на жилые постройки. Причем население ввело в строй 4,657 тысячи домов совокупной площадью 604,2 тысячи кв метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...