На каждый челябинский цех пришлось по два построенных магазина

В первом квартале 2025 года в Челябинской области на каждый новый цех пришлось по два построенных магазина. Как следует из данных Челябинскстата, всего за три месяца сдали в эксплуатацию 144 нежилых здания.
«Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в регионе. Промышленные здания — 37 единиц, коммерческие здания — 85 единиц», — отметил Челябинскстат в своем отчете.
Разница — в 2,29 раза. Сравнения по возведенным площадям ниже, однако и оно сложилось в пользу магазинов. Так, общая площадь цехом составила 35,3 тысячи кв метров, а торговых точке — 51,1 тысячи. В результате размер введенных в эксплуатацию объектов торговли почти на 45% превысил аналогичный показатель у производственных площадок.
За квартал в регионе построили 4,872 тысячи зданий. Их общая площадь превысила 867 тысяч кв метров. Основная масса, 4,728 тысячи, пришлась на жилые постройки. Причем население ввело в строй 4,657 тысячи домов совокупной площадью 604,2 тысячи кв метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!