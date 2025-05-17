В тюменском аэропорту за сутки произошло два авиапроисшествия

В тюменском аэропорту Рощино за сутки были зафиксированы два авиаинцидента, один из которых произошел с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», следовавшим рейсом Москва (Шереметьево) — Тюмень. Причиной инцидента стало появление птиц на взлетно-посадочной полосе, в результате чего воздушное судно вынуждено было уйти на второй круг.
«Аэрофлот. А320. Птицы на ВПП, уход на второй круг», — говорится в сообщении telegram-канала Aviaincident. В источнике также подчеркивается, что метеоусловия в момент посадки были благоприятные: ветер не превышал 5 метров в секунду. Посадка воздушного судна прошла благополучно.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 17 мая самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени в Надым, прервал взлет в аэропорту Рощино. После начала разгона воздушное судно остановилось и было направлено на стоянку.
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