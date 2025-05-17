17 мая 2025
16 мая 2025

В тюменском аэропорту за сутки произошло два авиапроисшествия

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменском аэропорту самолет не смог с первого раза приземлиться из-за птиц на ВПП
В Тюменском аэропорту самолет не смог с первого раза приземлиться из-за птиц на ВПП Фото:

В тюменском аэропорту Рощино за сутки были зафиксированы два авиаинцидента, один из которых произошел с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», следовавшим рейсом Москва (Шереметьево) — Тюмень. Причиной инцидента стало появление птиц на взлетно-посадочной полосе, в результате чего воздушное судно вынуждено было уйти на второй круг.

«Аэрофлот. А320. Птицы на ВПП, уход на второй круг», — говорится в сообщении telegram-канала Aviaincident. В источнике также подчеркивается, что метеоусловия в момент посадки были благоприятные: ветер не превышал 5 метров в секунду. Посадка воздушного судна прошла благополучно.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 17 мая самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени в Надым, прервал взлет в аэропорту Рощино. После начала разгона воздушное судно остановилось и было направлено на стоянку.

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В тюменском аэропорту Рощино за сутки были зафиксированы два авиаинцидента, один из которых произошел с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», следовавшим рейсом Москва (Шереметьево) — Тюмень. Причиной инцидента стало появление птиц на взлетно-посадочной полосе, в результате чего воздушное судно вынуждено было уйти на второй круг. «Аэрофлот. А320. Птицы на ВПП, уход на второй круг», — говорится в сообщении telegram-канала Aviaincident. В источнике также подчеркивается, что метеоусловия в момент посадки были благоприятные: ветер не превышал 5 метров в секунду. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Ранее URA.RU сообщало, что утром 17 мая самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени в Надым, прервал взлет в аэропорту Рощино. После начала разгона воздушное судно остановилось и было направлено на стоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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