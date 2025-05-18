Челябинские синоптики не порадовали погодой на последние звонки

В Челябинске на последние звонки ожидается прохладная погода с грозами. Об этом выпускников образовательных учреждений предупредили синоптики.
«23 и 24 мая в Челябинске будет всего около 16 градусов тепла днем. Ветер 10-12 метров в секунду, небольшие дожди и грозы», — отметили синоптики сайта «Гисметео».
На последние звонки школьники традиционно надевают парадную одежду: молодые люди щегодяют в костюмах, дамы — в школьной форме с белоснежными бантами и фартуками, а выпускники — вечерних платьях. При такой погоде стоит захватить с собой куртки или кардиганы.
Последние звонки должны пройти без инцидентов, подчеркнул глава города Алексей Лошкин. В этом году в Челябинске мероприятия состоятся 23 и 24 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!