18 мая 2025

Челябинские синоптики не порадовали погодой на последние звонки

В Челябинске на последние звонки обещают грозы
© Служба новостей «URA.RU»
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На последнем звонке будет прохладно
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В Челябинске на последние звонки ожидается прохладная погода с грозами. Об этом выпускников образовательных учреждений предупредили синоптики.

«23 и 24 мая в Челябинске будет всего около 16 градусов тепла днем. Ветер 10-12 метров в секунду, небольшие дожди и грозы», — отметили синоптики сайта «Гисметео».

На последние звонки школьники традиционно надевают парадную одежду: молодые люди щегодяют в костюмах, дамы — в школьной форме с белоснежными бантами и фартуками, а выпускники — вечерних платьях. При такой погоде стоит захватить с собой куртки или кардиганы.

Последние звонки должны пройти без инцидентов, подчеркнул глава города Алексей Лошкин. В этом году в Челябинске мероприятия состоятся 23 и 24 мая.

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В Челябинске на последние звонки ожидается прохладная погода с грозами. Об этом выпускников образовательных учреждений предупредили синоптики. «23 и 24 мая в Челябинске будет всего около 16 градусов тепла днем. Ветер 10-12 метров в секунду, небольшие дожди и грозы», — отметили синоптики сайта «Гисметео». На последние звонки школьники традиционно надевают парадную одежду: молодые люди щегодяют в костюмах, дамы — в школьной форме с белоснежными бантами и фартуками, а выпускники — вечерних платьях. При такой погоде стоит захватить с собой куртки или кардиганы. Последние звонки должны пройти без инцидентов, подчеркнул глава города Алексей Лошкин. В этом году в Челябинске мероприятия состоятся 23 и 24 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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