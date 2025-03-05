В самой страшной колонии Пермского края проверят на качество пищу и воду

Исправительная колония «Белый лебедь» в Соликамске (ИК-2, Пермский край) вновь решила проверить блюда, которыми кормят осужденных, на качество. Как указано в закупочной сессии, размещенной в СБИС, исправительное учреждение установит физико-химические показатели готовых блюд и проверит их на калорийность. Также колония отправит на лабораторное исследование водопроводную воду.
«Наименование заказчика: ФКУ ИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю. Наименование товара (работы, услуги): оказание услуг по лабораторному исследованию готовой пищи и водопроводной воды», — сказано в проекте контракта. Услуга должна быть оказана до 25 ноября текущего года. За проведение лабораторных исследований колония готова заплатить 24 600 рублей.
В исправительной колонии №2 отбывают срок преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы: насильники, серийные убийцы, террористы, главари банд. Ранее исправительное учреждение уже проводило подобную закупку — в 2023 году ИК-2 заплатила 21200 рублей, чтобы выяснить качество воды и пищи.
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