«Доктор Смерть», убивший 11 человек, хочет выйти по УДО

Серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», может подать заявление на условно-досрочное освобождение (УДО) уже в апреле текущего года. Отбыв в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске 25 лет пожизненного заключения, Петров рассматривает возможность возвращения в свой родной город Санкт-Петербург, сообщают telegram-каналы.
«Петров, делавший смертельные инъекции своим пациентам, а затем грабивший их, в ближайшее время может выйти по УДО», — пишет telegram-канал Shot. По их информации, администрация колонии может одобрить ходатайство Петрова о УДО при условии отсутствия грубых нарушений за последние четыре года.
Петров был осужден за серию убийств и грабежей, совершенных в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Работая фельдшером, он проникал в дома пенсионеров, которым вводил смертельные инъекции, и грабил их, вынося деньги, украшения, технику, еду и много другое. Затем «Доктор Смерть» сжигал дома, чтобы скрыть преступления. Он был задержан 17 января 2000 года, за ним числится 11 доказанных убийств и 46 грабежей. Сейчас Петрову 59 лет, в случае одобрения ходатайства об УДО, он планирует вернуться в Санкт-Петербург, где и были совершены преступления.
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