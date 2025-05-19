19 мая 2025

Трамп заявил, что Россия не затягивает переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп отметил готовность положить конец конфликту
Трамп отметил готовность положить конец конфликту Фото:

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Россия якобы не проявляет активности в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом глава Белого дома заявил 19 мая в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, сообщают американские СМИ.

«Я думаю, ему [президенту РФ Владимиру Путину] достаточно. Это продолжается три года», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя предположение о том, что Россия не спешит добиться разрешения ситуации. Также президент США утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в стремление российского лидера к украинскому урегулированию.

В ходе общения с представителями СМИ Трамп добавил, что конфликт на Украине находится в затяжной фазе уже продолжительное время. По его словам, он видит заинтересованность президента России в поиске решения, однако отметил сложность и длительность процесса переговоров между сторонами.

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Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Россия якобы не проявляет активности в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом глава Белого дома заявил 19 мая в разговоре с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос, сообщают американские СМИ. «Я думаю, ему [президенту РФ Владимиру Путину] достаточно. Это продолжается три года», — заявил Трамп журналистам в Белом доме, комментируя предположение о том, что Россия не спешит добиться разрешения ситуации. Также президент США утвердительно ответил на вопрос, верит ли он в стремление российского лидера к украинскому урегулированию. В ходе общения с представителями СМИ Трамп добавил, что конфликт на Украине находится в затяжной фазе уже продолжительное время. По его словам, он видит заинтересованность президента России в поиске решения, однако отметил сложность и длительность процесса переговоров между сторонами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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