«Путин не уступит ни на шаг»: что мировые медиа говорят о переговорах Трампа и Путина

FT: в ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ после переговоров

20 мая 2025 в 02:33 Размер текста - 17 +

Телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом состоялся 19 мая. Беседа продолжалась свыше двух часов, проходила в атмосфере откровенности и имела конструктивный характер. Сейчас к этому разговору приковано внимание всех мировых СМИ. Что они говорят о нем — в материале URA.RU. Европейцы поражены итогами переговоров Путина и Трампа Европейские лидеры выразили удивление позицией президента США Дональда Трампа по вопросу новых санкций против России после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники. «Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — отмечает издание, приводя слова своего источника. Также FT уточняет, что в ходе обсуждения с европейскими коллегами Дональд Трамп не выразил поддержки идее ужесточения санкций в отношении Москвы. По информации Financial Times, лидеры европейских стран ожидали более жесткой позиции от Вашингтона, учитывая сохраняющееся напряжение в отношениях между Россией и Западом. Однако Трамп занял неожиданно сдержанную линию, чем вызвал обеспокоенность среди партнеров по Евросоюзу. Многие недовольны преимуществами, что Трамп дает России Европейские страны недовольны преференциями, которые администрация Трампа предоставила России. Российские вооруженные силы продолжают постепенно продвигаться на фронте, пишет Bloomberg. Теперь США вряд ли введут санкции против России Введение новых жестких санкций США против России становится все менее вероятным на фоне смягчения риторики Вашингтона и проявления интереса к диалогу с Москвой. Об этом сообщает британское издание The Times. «Новые санкции против России теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо. Вместо того чтобы наказывать Москву „зубодробительными" ограничениями, на которые надеялись некоторые, [Дональд] Трамп назвал звонок „превосходным" и подчеркнул, что у России есть „огромная возможность" для ведения бизнеса с США, если конфликт завершится», — приводит слова президента США The Times. Издание также отмечает, что американский лидер предложил вывести Соединенные Штаты из роли посредника в переговорах по урегулированию ситуации, подчеркнув, что непосредственный диалог должны вести российская и украинская стороны, а посредником может выступить папа римский. По данным The Times, смягчение позиции Вашингтона связано с желанием Белого дома снизить напряженность в отношениях с Россией на фоне текущих международных вызовов. Путин не уступит ни на шаг В переговорах Путин не сделает никаких уступок европейским лидерам. В течение последних десяти дней, когда проходили дипломатические обсуждения, Владимир Путин проявил твердость и не пошел ни на какие уступки, отказавшись вести диалог на предложенных другими условиях, подчеркивает FT. Трамп может выдвинуть карательный ультиматум Украине Трамп может выдвинуть очень жесткое предложение Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Трамп может навязать Киеву карательное мирное соглашение, в результате которого Украина фактически лишится пятой части своей территории и не будет иметь надежных гарантий безопасности от возможного будущего нападения со стороны России», — передает агентство. Первый крупный обмен The New York Times сообщает, что Дональд Трамп организует одну из крупнейших операций по обмену заключенными. «Впервые стало известно о столь масштабных переговорах по обмену. Ожидается, что эта инициатива последует за двумя предыдущими случаями обмена заключенными между Соединенными Штатами и Россией по схеме „один на одного" с момента возвращения Трампа на пост президента», — передает газета.

