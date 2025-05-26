Идея о «Русской доктрине» и «дело» в Гаагском суде: общественному деятелю Сергею Писареву 65 лет

Общественному деятелю Сергею Писареву из Екатеринбурга исполняется 65 лет

27 мая 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сергей Писарев сделал большой вклад в историю современной России Фото из личного архива Екатеринбургскому предпринимателю и общественному деятелю Сергею Писареву исполняется 65 лет. Свой день рождения юбиляр отмечает 27 мая. Как предприниматель возводил Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), нашел себя в благотворительности, какую роль сыграл при создании «Русской доктрины» и главного кафедрального собора Екатеринбурга — в материале URA.RU. Жизнь на Байкале Сергей Владимирович родился в Хабаровске, отучился по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых» в Иркутском политехническом институте. После преподавал в стенах родного горного факультета. В 1985 году он вернулся на Байкал и устроился работать сменным инженером, в этой должности занимался строительством одного из самых сложных объектов БАМа — 17-километрового Северомуйского тоннеля. На основе закона от 1936 года создал одно из первых негосударственных предприятий в СССР — молодежный центр «Оазис» (1985 год), в связи с чем стал секретарем комитета ВЛКСМ управления строительства «Бамтоннельстрой». А в 1987 году победил на выборах начальника штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе. Переезд на Урал В 1991 году Сергей Писарев переезжает на Урал: в Екатеринбурге жила его сестра с мужем — Владимиром Титовым. В будущем он станет компаньоном компании «Байкал». В нее входило до 30 предприятий различного профиля: от торговли продуктами питания и промтоварами до обработки камня и жилищного строительства. Писарев стал автором и одним из основных организаторов строительства первого «культового» уральского бизнес-проекта «Атриум-Палас-Отель», партнером первого в Екатеринбурге зарубежного инвест-проекта — завода Coca-Cola. Благотворительность В 2013 году Сергей Владимирович возглавил некоммерческий фонд «Русский предприниматель», деятельность которого была направлена на поддержку детских приютов, матерей-одиночек, исправительных колоний и хосписной службы Екатеринбургской епархии. Средства «Русского предпринимателя» направлялись на благоустройство Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря, проведение ремонтных работ в школе Верхотурья, изготовление раки для мощей преподобного Серафима Саровского в селе Дивеево. Сергей Писарев был причастен к восстановлению Свято-Троицкого кафедрального собора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сергей Владимирович был инициатором и организатором работы фонда попечителей по восстановлению Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбургской епархии. В его состав в свое время вошли больше 20 известных промышленников и предпринимателей, председателем согласился стать в то время мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Также Сергей Писарев входит в координационный совет общественного движения «Собор родителей России», является постоянным членом «Изборского клуба». Последний занимается формированием патриотически ориентированной государственной политики. Идея о «Русской доктрине» Помимо благотворительности, Писарев занимается и общественно-полезной деятельностью. Например, он стал инициатором и основным спонсором создания «Русской доктрины». Она стала основой знаменитой Мюнхенской речи президента России Владимира Путина. В первую очередь, проект должен был изменить мировоззрение с либерального на патриотическое. В 2008 году Писарев стал автором идеологической концепции «Россия — Ноев Ковчег человечества», которая, по сути, стала основой современной российской идеологии: традиционные ценности, синтез лучшего из монархии, социализма, капитализации и так далее. Также при его участии и поддержке создавались работы «Системный кризис отечественного образования как угроза национальной безопасности России» и концептуальная модель «Новый образ образования в России». «Дело» в Гаагском суде Писарев являлся постоянным экспертом информационного агентства «ИТАР-ТАСС Урал», журнала «Регионы России: национальные приоритеты», членом общественного совета научного журнала РИСИ «Проблемы национальной стратегии», сопредседателем Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) с 2008 по 2013 год, почетным профессором Уральского института бизнеса и управления. Также имеет несколько сотен публикаций в различных СМИ. Общественный деятель опубликовал множество статей в СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU За свою работу Сергей Владимирович награжден четырьмя орденами Русской православной церкви, медалями МЧС, Российского института стратегических исследований, ЦК ВЛКСМ за строительство БАМа. У Писарева есть «награды» и от «западных партнеров»: как на «спонсора терроризма» (помощь ополчению Новороссии в 2014 году) заведено «дело» в Гаагском суде. А за «дискредитацию государственного строя Украины в своих публикациях» с 2020 года Писарев находится под санкциями украинских спецслужб, ЕС и Канады. Медаль ЦК ВЛКСМ, а затем ордена РПЦ и «дело» в Гаагском суде — награды и биография юбиляра по сути являются символами переломной эпохи в истории современной России и судьбы конкретных людей, в той или иной мере оказавших положительное влияние на ее ход. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургскому предпринимателю и общественному деятелю Сергею Писареву исполняется 65 лет. Свой день рождения юбиляр отмечает 27 мая. Как предприниматель возводил Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), нашел себя в благотворительности, какую роль сыграл при создании «Русской доктрины» и главного кафедрального собора Екатеринбурга — в материале URA.RU. Сергей Владимирович родился в Хабаровске, отучился по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых» в Иркутском политехническом институте. После преподавал в стенах родного горного факультета. В 1985 году он вернулся на Байкал и устроился работать сменным инженером, в этой должности занимался строительством одного из самых сложных объектов БАМа — 17-километрового Северомуйского тоннеля. На основе закона от 1936 года создал одно из первых негосударственных предприятий в СССР — молодежный центр «Оазис» (1985 год), в связи с чем стал секретарем комитета ВЛКСМ управления строительства «Бамтоннельстрой». А в 1987 году победил на выборах начальника штаба ЦК ВЛКСМ на БАМе. В 1991 году Сергей Писарев переезжает на Урал: в Екатеринбурге жила его сестра с мужем — Владимиром Титовым. В будущем он станет компаньоном компании «Байкал». В нее входило до 30 предприятий различного профиля: от торговли продуктами питания и промтоварами до обработки камня и жилищного строительства. Писарев стал автором и одним из основных организаторов строительства первого «культового» уральского бизнес-проекта «Атриум-Палас-Отель», партнером первого в Екатеринбурге зарубежного инвест-проекта — завода Coca-Cola. В 2013 году Сергей Владимирович возглавил некоммерческий фонд «Русский предприниматель», деятельность которого была направлена на поддержку детских приютов, матерей-одиночек, исправительных колоний и хосписной службы Екатеринбургской епархии. Средства «Русского предпринимателя» направлялись на благоустройство Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря, проведение ремонтных работ в школе Верхотурья, изготовление раки для мощей преподобного Серафима Саровского в селе Дивеево. Сергей Владимирович был инициатором и организатором работы фонда попечителей по восстановлению Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбургской епархии. В его состав в свое время вошли больше 20 известных промышленников и предпринимателей, председателем согласился стать в то время мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Также Сергей Писарев входит в координационный совет общественного движения «Собор родителей России», является постоянным членом «Изборского клуба». Последний занимается формированием патриотически ориентированной государственной политики. Помимо благотворительности, Писарев занимается и общественно-полезной деятельностью. Например, он стал инициатором и основным спонсором создания «Русской доктрины». Она стала основой знаменитой Мюнхенской речи президента России Владимира Путина. В первую очередь, проект должен был изменить мировоззрение с либерального на патриотическое. В 2008 году Писарев стал автором идеологической концепции «Россия — Ноев Ковчег человечества», которая, по сути, стала основой современной российской идеологии: традиционные ценности, синтез лучшего из монархии, социализма, капитализации и так далее. Также при его участии и поддержке создавались работы «Системный кризис отечественного образования как угроза национальной безопасности России» и концептуальная модель «Новый образ образования в России». Писарев являлся постоянным экспертом информационного агентства «ИТАР-ТАСС Урал», журнала «Регионы России: национальные приоритеты», членом общественного совета научного журнала РИСИ «Проблемы национальной стратегии», сопредседателем Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) с 2008 по 2013 год, почетным профессором Уральского института бизнеса и управления. Также имеет несколько сотен публикаций в различных СМИ. За свою работу Сергей Владимирович награжден четырьмя орденами Русской православной церкви, медалями МЧС, Российского института стратегических исследований, ЦК ВЛКСМ за строительство БАМа. У Писарева есть «награды» и от «западных партнеров»: как на «спонсора терроризма» (помощь ополчению Новороссии в 2014 году) заведено «дело» в Гаагском суде. А за «дискредитацию государственного строя Украины в своих публикациях» с 2020 года Писарев находится под санкциями украинских спецслужб, ЕС и Канады. Медаль ЦК ВЛКСМ, а затем ордена РПЦ и «дело» в Гаагском суде — награды и биография юбиляра по сути являются символами переломной эпохи в истории современной России и судьбы конкретных людей, в той или иной мере оказавших положительное влияние на ее ход.