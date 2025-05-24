Уральские музыканты выбыли из борьбы за миллион юаней

На телеканале ТНТ вышел восьмой выпуск реалити-шоу «Сокровища императора», по итогам которого проект покинули Олег Майами и Леша Свик. Музыканты выбыли из борьбы за главный приз — 1 миллион юаней (примерно 11,4 миллиона рублей).
По итогам конкурсов, команда Леши и Олега пришла к финишу последними. Ведущая Ольга Бузова сообщила, что теперь им придется покинуть проект. Услышав это, Свик не смог сдержать эмоций и расплакался. По его словам, участие в проекте стало для него важным этапом в жизни: «Было жутко обидно от того, что мы на таких пустяковых ситуациях сегодня провалились. Китай научил меня очень многим вещам. Мне это помогло».
«Я очень рад, что Леха поехал со мной, что он бился, не ныл. Я убедился, что у нас с ним крутой тандем, и мы способны покорять любое шоу», — прокоментировал вылет Олег Майами.
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