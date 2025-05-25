25 мая 2025
24 мая 2025

Ямальский Народный фронт отправил рекордный эшелон техники для бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общий вес отправленного груза составил 72 тонны.
Общий вес отправленного груза составил 72 тонны. Фото:

Народный фронт 26 мая отправил с железнодорожной станции Лабытнанги рекордную партию гуманитарной помощи для российских бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили представители регионального штаба движения в официальном Telegram-канале.

В составе гуманитарного эшелона семь железнодорожных платформ, на которых размещены 16 единиц техники, включая автобусы, грузовики, внедорожники и трактор. «Это рекордная отправка — столько единиц техники в одном эшелоне мы еще не передавали», — отметили в Народном фронте. По данным штаба, общий вес отправленного груза составил 72 тонны.

Каждая машина укомплектована всем необходимым: маскировочными сетями, инструментами, оленьими шкурами, а также письмами от детей. В формировании груза приняли участие не только представители Народного фронта, но и предприниматели, органы власти, общественные организации и жители Ямала. Несмотря на закрытие одной из переправ, организаторам удалось обеспечить отправку помощи. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народный фронт 26 мая отправил с железнодорожной станции Лабытнанги рекордную партию гуманитарной помощи для российских бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили представители регионального штаба движения в официальном Telegram-канале. В составе гуманитарного эшелона семь железнодорожных платформ, на которых размещены 16 единиц техники, включая автобусы, грузовики, внедорожники и трактор. «Это рекордная отправка — столько единиц техники в одном эшелоне мы еще не передавали», — отметили в Народном фронте. По данным штаба, общий вес отправленного груза составил 72 тонны. Каждая машина укомплектована всем необходимым: маскировочными сетями, инструментами, оленьими шкурами, а также письмами от детей. В формировании груза приняли участие не только представители Народного фронта, но и предприниматели, органы власти, общественные организации и жители Ямала. Несмотря на закрытие одной из переправ, организаторам удалось обеспечить отправку помощи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...