Ямальский Народный фронт отправил рекордный эшелон техники для бойцов СВО

Народный фронт 26 мая отправил с железнодорожной станции Лабытнанги рекордную партию гуманитарной помощи для российских бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили представители регионального штаба движения в официальном Telegram-канале.
В составе гуманитарного эшелона семь железнодорожных платформ, на которых размещены 16 единиц техники, включая автобусы, грузовики, внедорожники и трактор. «Это рекордная отправка — столько единиц техники в одном эшелоне мы еще не передавали», — отметили в Народном фронте. По данным штаба, общий вес отправленного груза составил 72 тонны.
Каждая машина укомплектована всем необходимым: маскировочными сетями, инструментами, оленьими шкурами, а также письмами от детей. В формировании груза приняли участие не только представители Народного фронта, но и предприниматели, органы власти, общественные организации и жители Ямала. Несмотря на закрытие одной из переправ, организаторам удалось обеспечить отправку помощи.
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