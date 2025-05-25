25 мая 2025

Застройщик тюменского олигарха получил прибыль впервые за четыре года

Застройщик тюменского олигарха Шевчика заработал больше полумиллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания построила в центре Тюмени элитный жилой комплекс
Компания построила в центре Тюмени элитный жилой комплекс Фото:

Специализированный застройщик, входящий в бизнес-империю тюменского олигарха Владимира Шевчика, впервые за время существования получил прибыль. Такая информация содержится в бухгалтерской отчетности компании «Машаров», опубликованной в госреестре.

«Объект наблюдения — спецзастройщик „Машаров“. Доходы по итогам 2024 финансового года — 991,2 миллиона рублей. Расходы — 321,3 миллиона рублей. Чистая прибыль компании составила 669,9 миллиона рублей», — гласит отчетность.

По данным ФНС, у компании нет налоговых правонарушений, недоимок и долгов. В спецзастройщике числятся два сотрудника. Последние уплаченные сборы составили 486,8 тысячи рублей.

СЗ «Машаров» была создана Владимиром Шевчиком в 2021 году с уставным капиталом в один миллион рублей. В настоящий момент стоимость бизнеса оценивается в 670,4 миллиона рублей. Фирма известна в Тюмени как строитель одноименного элитного жилого комплекса в центре города. Ранее стало известно, что многим застройщикам по итогу 2024 года получить прибыль не удалось.

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Специализированный застройщик, входящий в бизнес-империю тюменского олигарха Владимира Шевчика, впервые за время существования получил прибыль. Такая информация содержится в бухгалтерской отчетности компании «Машаров», опубликованной в госреестре. «Объект наблюдения — спецзастройщик „Машаров“. Доходы по итогам 2024 финансового года — 991,2 миллиона рублей. Расходы — 321,3 миллиона рублей. Чистая прибыль компании составила 669,9 миллиона рублей», — гласит отчетность. По данным ФНС, у компании нет налоговых правонарушений, недоимок и долгов. В спецзастройщике числятся два сотрудника. Последние уплаченные сборы составили 486,8 тысячи рублей. СЗ «Машаров» была создана Владимиром Шевчиком в 2021 году с уставным капиталом в один миллион рублей. В настоящий момент стоимость бизнеса оценивается в 670,4 миллиона рублей. Фирма известна в Тюмени как строитель одноименного элитного жилого комплекса в центре города. Ранее стало известно, что многим застройщикам по итогу 2024 года получить прибыль не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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