Застройщик тюменского олигарха получил прибыль впервые за четыре года

Специализированный застройщик, входящий в бизнес-империю тюменского олигарха Владимира Шевчика, впервые за время существования получил прибыль. Такая информация содержится в бухгалтерской отчетности компании «Машаров», опубликованной в госреестре.
«Объект наблюдения — спецзастройщик „Машаров“. Доходы по итогам 2024 финансового года — 991,2 миллиона рублей. Расходы — 321,3 миллиона рублей. Чистая прибыль компании составила 669,9 миллиона рублей», — гласит отчетность.
По данным ФНС, у компании нет налоговых правонарушений, недоимок и долгов. В спецзастройщике числятся два сотрудника. Последние уплаченные сборы составили 486,8 тысячи рублей.
СЗ «Машаров» была создана Владимиром Шевчиком в 2021 году с уставным капиталом в один миллион рублей. В настоящий момент стоимость бизнеса оценивается в 670,4 миллиона рублей. Фирма известна в Тюмени как строитель одноименного элитного жилого комплекса в центре города. Ранее стало известно, что многим застройщикам по итогу 2024 года получить прибыль не удалось.
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