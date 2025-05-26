Челябинская дорога «Меридиан» будет перекрыта на полгода

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Сквозную трассу откроют только 1 октября
Сквозную трассу откроют только 1 октября Фото:

В Челябинске автодорога «Мередиан», пронизывающая насквозь весь город, будет перекрыта до 1 октября. Согласно контракту, ремонт здесь продлится полгода.

«Ремонт пройдет в три этапа, с 24 марта по 1 октября 2025 года. Стоимость контракта достигает почти 300 миллионов рублей», — указано на официальном сайте госзакупок.

Согласно документам, дорожники выполнят ремонт трассы от улицы Новомеханической до улицы Рождественского. Гарантия для верхнего слоя асфальта длится четыре года, для нижнего — пять.

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В Челябинске автодорога «Мередиан», пронизывающая насквозь весь город, будет перекрыта до 1 октября. Согласно контракту, ремонт здесь продлится полгода. «Ремонт пройдет в три этапа, с 24 марта по 1 октября 2025 года. Стоимость контракта достигает почти 300 миллионов рублей», — указано на официальном сайте госзакупок. Согласно документам, дорожники выполнят ремонт трассы от улицы Новомеханической до улицы Рождественского. Гарантия для верхнего слоя асфальта длится четыре года, для нижнего — пять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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