Челябинская дорога «Меридиан» будет перекрыта на полгода

Сквозную трассу откроют только 1 октября
В Челябинске автодорога «Мередиан», пронизывающая насквозь весь город, будет перекрыта до 1 октября. Согласно контракту, ремонт здесь продлится полгода.
«Ремонт пройдет в три этапа, с 24 марта по 1 октября 2025 года. Стоимость контракта достигает почти 300 миллионов рублей», — указано на официальном сайте госзакупок.
Согласно документам, дорожники выполнят ремонт трассы от улицы Новомеханической до улицы Рождественского. Гарантия для верхнего слоя асфальта длится четыре года, для нижнего — пять.
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