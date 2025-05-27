В центре Тюмени на месте заведения «Секреты» появится бар Velvet. Как указано в социальных сетях бара, техническое открытие запланировано на 30 мая. Также на фасаде устанавливают новую вывеску, как сообщил корреспондент URA.RU.
«Velvet bar. Первые выходные в техническом режиме — 30 и 31 мая», — указано в социальных сетях заведения.
Ранее URA.RU писало, что бар «Секреты» закрылся. В апреле основателя заведения отправили в СИЗО. Его обвиняют в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!