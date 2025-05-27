В центре Тюмени на месте закрытых «Секретов» откроют новый бар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение начнет работу в техническом режиме в последние дни месяца
Заведение начнет работу в техническом режиме в последние дни месяца Фото:

В центре Тюмени на месте заведения «Секреты» появится бар Velvet. Как указано в социальных сетях бара, техническое открытие запланировано на 30 мая. Также на фасаде устанавливают новую вывеску, как сообщил корреспондент URA.RU.

«Velvet bar. Первые выходные в техническом режиме — 30 и 31 мая», — указано в социальных сетях заведения.

Ранее URA.RU писало, что бар «Секреты» закрылся. В апреле основателя заведения отправили в СИЗО. Его обвиняют в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

На месте «Секретов» откроют бар Velvet
На месте «Секретов» откроют бар Velvet
Фото:

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В центре Тюмени на месте заведения «Секреты» появится бар Velvet. Как указано в социальных сетях бара, техническое открытие запланировано на 30 мая. Также на фасаде устанавливают новую вывеску, как сообщил корреспондент URA.RU. «Velvet bar. Первые выходные в техническом режиме — 30 и 31 мая», — указано в социальных сетях заведения. Ранее URA.RU писало, что бар «Секреты» закрылся. В апреле основателя заведения отправили в СИЗО. Его обвиняют в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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