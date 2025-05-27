Челябинцы «подсели» на нейросети в работе и жизни

В Челябинске жители начали использовать возможности нейросетей в работе и жизни. При этом согласно исследованию, проведенному онлайн-кампусом НИУ ВШЭ в рамках запуска технологического портала «Вышка.Тех», большей части горожан все же не достает знаний в области технологической грамотности.
«Среди уже имеющихся навыков половина опрошенных выделяет уверенное пользование офисными программами, нейросетями для решения личных и рабочих задач, облачными хранилищами (по 45%), создание сайтов (27%), ведение цифровых баз данных (12%)**. Говоря о частоте взаимодействия с технологиями, 48% сообщают, что обращаются к ним каждый день, 27% — несколько раз в неделю, а 9% — крайне редко. Их применяют для автоматизации рабочих процессов (20%), решения бытовых задач (30%), обучения (24%), развлечения (15%)», — указано в исследовании.
Большая часть респондентов отметила, что умения обращаться с технологиями необходимы в современном мире. И они реально пытаются повысить свой уровень: кого-то мотивируют коллеги, кого-то друзья.
«Действительно, информации о технологиях очень много, и это усложняет получение системных и достоверных знаний. Мы видим растущий интерес как к бесплатным, так и к платным образовательным материалам на тему технологического лидерства и работы с данными, нейросетями. Все это подтолкнуло нас к запуску единого портала с экспертизой научного сообщества про технологии и инновации», — сообщает директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!