В ЛДПР раскрыли главные тезисы партии на выборах в Госдуму на Урале

Борьба с бедностью, защита доходов россиян, а также поддержка бойцов СВО и их семей станут одними из ключевых пунктов предвыборной повестки ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом URA.RU сообщил уполномоченный представитель председателя партии Леонида Слуцкого в УрФО, тюменский депутат ГД Владимир Сысоев.
ЛДПР обращается к проблеме благосостояния россиян, беря во внимание последние данные Росстата: по данным ведомства за 2024 год, за чертой бедности находится каждый двенадцатый житель страны — это 12,6 млн граждан. В регионах УрФО тяжелее всего ситуация в Курганской (11,2%, 84,3 тысячи человек), Тюменской (9,3%, 150,2 тысячи) и Челябинской (7,7%, 261,5 тысячи) областях. Благополучнее положение в Свердловской области (5,9%, 249,1 тысячи), ХМАО (5,7%, 100,3 тысячи) и ЯНАО (3,5%, 18,1 тысячи).
Партийцы обращают внимание, что, хотя в Росстате этот уровень оценивают как исторический минимум для страны, в ЛДПР думают иначе. Глава партии Леонид Слуцкий оценивает уровень бедности как критически высокий: по его словам, миллионы наших сограждан ограничены в базовых потребностях — от питания до доступа к жилью и образованию.
«Как справедливо отмечает лидер нашей партии, миллионы россиян сегодня лишены самого необходимого — питания, возможности получить жилье и образование. Эта ситуация требует незамедлительных решений, и ЛДПР готова их предложить», — отметил Владимир Сысоев.
В числе первоочередных мер, призванных изменить сложившуюся ситуацию, в ЛДПР предлагают ввести госконтроль над ценами на продукты питания и товары первой необходимости, внедрить эффективно работающую программу доступного жилья, установить нулевую ставку НДФЛ для россиян, чьи доходы не превышают 30 тысяч рублей. А также принять льготы для многодетных семей и одиноких родителей и установить размер пенсии при стаже от 30 лет — не ниже двух прожиточных минимумов (сегодня этот показатель в УрФО составляет в зависимости от региона от 16 700 до 24 300 рублей).
Отдельным пунктом антикризисного плана, который призван повысить качество жизни и уровень обеспеченности земляков, Владимир Сысоев заявляет создание в Тюменской области агломераций. Соответствующий законопроект политик успел подготовить до своего недавнего перехода в Госдуму. 29 мая местный парламент приступит к рассмотрению этой инициативы.
Владимир Сысоев получил мандат депутата Госдумы 21 мая, оставив пост вице-спикера Тюменской облдумы. Политические эксперты оценивают этот шаг как многообещающий: у Сысоева выстроены отношения с федеральным правительством, а на Урале у него прочные связи с властными структурами и бизнес-элитами, что позволит эффективно отстаивать интересы уральцев в Госдуме.
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