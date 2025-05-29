Поставляемое на Украину западное оружие обнаружили у боевиков в Африке

МИД РФ: оружие, поставляемое Украине, попадает в руки террористам по всему миру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Довгаленко подчеркнула, что украинская сторона занимается организацией и подготовкой боевиков
Довгаленко подчеркнула, что украинская сторона занимается организацией и подготовкой боевиков Фото:

Оружие, поставляемое Украине, оказывается у преступных и террористических группировок на Африканском континенте. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, проходившей в Москве.

«Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах», — рассказала дипломат, передает ТАСС. По ее словам, Киев не только получает западное вооружение, но и активно взаимодействует с террористическими группировками в странах Сахеля. Довгаленко подчеркнула, что украинская сторона занимается организацией и подготовкой боевиков, что способствует дестабилизации обстановки в регионе.

Ранее, в совместном заявлении по итогам консультаций министров иностранных дел России и Альянса государств Сахеля (АГС), Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выразили решительное осуждение «преступного сговора» Украины с террористическими группировками. Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп также заявил, что республика рассматривает Украину как террористическое государство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оружие, поставляемое Украине, оказывается у преступных и террористических группировок на Африканском континенте. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, проходившей в Москве. «Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах», — рассказала дипломат, передает ТАСС. По ее словам, Киев не только получает западное вооружение, но и активно взаимодействует с террористическими группировками в странах Сахеля. Довгаленко подчеркнула, что украинская сторона занимается организацией и подготовкой боевиков, что способствует дестабилизации обстановки в регионе. Ранее, в совместном заявлении по итогам консультаций министров иностранных дел России и Альянса государств Сахеля (АГС), Россия, Мали, Нигер и Буркина-Фасо выразили решительное осуждение «преступного сговора» Украины с террористическими группировками. Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп также заявил, что республика рассматривает Украину как террористическое государство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...