Стали известны подробности о жизни подорвавшего ветерана СВО ставропольца

Никита Пеньков, подозреваемый в подрыве ветерана спецоперации Заура Гурциева, ранее служил в ВДВ и работал конвоиром в Отдельном батальоне охраны и конвоирования УВД по Ставрополю. Ему 29 лет. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Пеньков устроился на работу в батальон охраны и конвоирования в 2023 году. Жители дома, где он снимал квартиру на улице Чехова в Ставрополе, рассказали, что мужчина отличался вежливостью, однако казался немного странным и передвигался исключительно на такси», — говорится в сообщении. Кроме того, как уточняет РИА Новости, Пеньков находится в черном списке Центрального банка РФ по подозрению в отмывании денег.
Заур Гурциев погиб 27 мая в результате взрыва самодельного устройства во дворе жилого дома в Ставрополе. Следствие рассматривает версию теракта: по данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие знакомый Гурциева Никита Пеньков, который также погиб на месте. Гурциев занимал пост первого замглавы города, был участником программы «Время героев» и награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».
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