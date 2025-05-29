29 мая 2025

Стали известны подробности о жизни подорвавшего ветерана СВО ставропольца

Подорвавший ветерана СВО Пеньков служил в ВДВ и работал конвоиром
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подорвал гранату в жилом доме
Мужчина подорвал гранату в жилом доме Фото:

Никита Пеньков, подозреваемый в подрыве ветерана спецоперации Заура Гурциева, ранее служил в ВДВ и работал конвоиром в Отдельном батальоне охраны и конвоирования УВД по Ставрополю. Ему 29 лет. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Пеньков устроился на работу в батальон охраны и конвоирования в 2023 году. Жители дома, где он снимал квартиру на улице Чехова в Ставрополе, рассказали, что мужчина отличался вежливостью, однако казался немного странным и передвигался исключительно на такси», — говорится в сообщении. Кроме того, как уточняет РИА Новости, Пеньков находится в черном списке Центрального банка РФ по подозрению в отмывании денег.

Заур Гурциев погиб 27 мая в результате взрыва самодельного устройства во дворе жилого дома в Ставрополе. Следствие рассматривает версию теракта: по данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие знакомый Гурциева Никита Пеньков, который также погиб на месте. Гурциев занимал пост первого замглавы города, был участником программы «Время героев» и награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».

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Никита Пеньков, подозреваемый в подрыве ветерана спецоперации Заура Гурциева, ранее служил в ВДВ и работал конвоиром в Отдельном батальоне охраны и конвоирования УВД по Ставрополю. Ему 29 лет. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пеньков устроился на работу в батальон охраны и конвоирования в 2023 году. Жители дома, где он снимал квартиру на улице Чехова в Ставрополе, рассказали, что мужчина отличался вежливостью, однако казался немного странным и передвигался исключительно на такси», — говорится в сообщении. Кроме того, как уточняет РИА Новости, Пеньков находится в черном списке Центрального банка РФ по подозрению в отмывании денег. Заур Гурциев погиб 27 мая в результате взрыва самодельного устройства во дворе жилого дома в Ставрополе. Следствие рассматривает версию теракта: по данным правоохранителей, взрывное устройство привел в действие знакомый Гурциева Никита Пеньков, который также погиб на месте. Гурциев занимал пост первого замглавы города, был участником программы «Время героев» и награжден орденами Мужества и «За военные заслуги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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