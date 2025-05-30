Самые выгодные и популярные направления на поезде для тюменцев

Из Тюмени в июне текущего года на поезде выгоднее всего отправиться в соседние регионы. Так стоимость поездки в Кыштым (Челябинская область) обойдется в 1230 рублей. При этом чаще все же в июне тюменцы едут в Екатеринбург. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили аналитики «Яндекс Путешествий».
«В конце мая спрос россиян на июньские железнодорожные поездки начинает активно расти благодаря началу летнего сезона. Сейчас в том самых бюджетных маршрутов из Тюмени входят Кыштым — средняя стоимость билета в одну сторону составляет 1 230 рублей и Красноуфимск — 1 350 рублей. Востребованными местами для отдыха тюменцев в указанный период стал Екатеринбург. Средняя стоимость билета в одну сторону — 2 250 ?. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 36 дней», — поделились эксперты.
Также в список самых выгодных направления вошли Камышлов — 1 500 рублей за билет, Каменск-Уральский (1 650 руб.), Миасс (1 800 руб.), Сарапул (1 950 руб.), Чулым — 2 000 руб.). В топ популярных городов, помимо столицы Урала, вошли Омск — билет в одну сторону можно купить за 2 600 рублей, а поездка планируется в среднем за 37 дней, Нижневартовск (3 500 руб. и 43 дня), Новосибирск (4 800 руб. и 86 дней), Челябинск (2 300 руб. и 37 дней) и Сургут (3 150 руб. и 40 дней).
В Москву тюменцы планируют поездки почти за два месяца, а билет стоит в среднем 6 600 рублей. Чуть дешевле обойдется в июне поездка в Казань — 5 000 рублей.
Ранее эксперты отмечали, что в июне тюменцы могут выгодно улететь в города Центральной и Поволжской России, такие как Тамбов и Чебоксары, где билеты стоят от 4 000 до 4 500 рублей. Среди зарубежных направлений самыми доступными остаются города СНГ и Средней Азии, однако стоимость перелетов туда значительно выше, чем поездок по России.
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