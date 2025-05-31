Администрация президента США Дональда Трампа изменила внешнеполитический курс во многом благодаря влиянию российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило норвежские СМИ.
«Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина», — отмечается в публикации Steigan. Журналисты подчеркивают, что отказ Трампа поддержать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой и демонстрирует интерес американской стороны к экономическому сотрудничеству с РФ.
Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами выразил желание дистанцироваться от дипломатических инициатив по урегулированию украинского конфликта. По данным издания, после переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома заявил о намерении не усиливать давление на Россию и не вводить дополнительные экономические ограничения.
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