На Западе объяснили, как Путин влияет на политику США через Трампа

Steigan: Трамп изменил внешнеполитический курс США благодаря влиянию Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения во внешней политике США при Трампе связаны с Путиным
Изменения во внешней политике США при Трампе связаны с Путиным Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа изменила внешнеполитический курс во многом благодаря влиянию российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило норвежские СМИ.

«Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина», — отмечается в публикации Steigan. Журналисты подчеркивают, что отказ Трампа поддержать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой и демонстрирует интерес американской стороны к экономическому сотрудничеству с РФ.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами выразил желание дистанцироваться от дипломатических инициатив по урегулированию украинского конфликта. По данным издания, после переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома заявил о намерении не усиливать давление на Россию и не вводить дополнительные экономические ограничения.

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Администрация президента США Дональда Трампа изменила внешнеполитический курс во многом благодаря влиянию российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило норвежские СМИ. «Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина», — отмечается в публикации Steigan. Журналисты подчеркивают, что отказ Трампа поддержать санкционное давление Евросоюза на Россию свидетельствует о потеплении отношений между Вашингтоном и Москвой и демонстрирует интерес американской стороны к экономическому сотрудничеству с РФ. Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп в ходе беседы с европейскими лидерами выразил желание дистанцироваться от дипломатических инициатив по урегулированию украинского конфликта. По данным издания, после переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома заявил о намерении не усиливать давление на Россию и не вводить дополнительные экономические ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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