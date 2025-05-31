31 мая 2025

Варенье спасло жизнь жителя Суджи во время оккупации

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Суджи питался вареньем и выжил во время оккупации
Житель Суджи питался вареньем и выжил во время оккупации Фото:

Житель Суджанского района Владимир Зорин, сумел пережить украинскую оккупацию, благодаря варенью. Его он ел, чтобы утолить жажду, рассказал мужчина. 

«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было ... Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, вот это пил. Конечно, пить всегда хотелось», — поделился Владимир. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия 24». 

По словам мужчины, на протяжении этого периода он испытывал острую жажду и был вынужден употреблять в пищу сырые крупы — гречку, рис и муку, поскольку не мог готовить горячую еду. В качестве временной альтернативы воде Зорин использовал домашние компоты и томатный сок, однако их запасы быстро иссякли.

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Житель Суджанского района Владимир Зорин, сумел пережить украинскую оккупацию, благодаря варенью. Его он ел, чтобы утолить жажду, рассказал мужчина.  «Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было ... Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки варенье, вот это пил. Конечно, пить всегда хотелось», — поделился Владимир. Его интервью транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».  По словам мужчины, на протяжении этого периода он испытывал острую жажду и был вынужден употреблять в пищу сырые крупы — гречку, рис и муку, поскольку не мог готовить горячую еду. В качестве временной альтернативы воде Зорин использовал домашние компоты и томатный сок, однако их запасы быстро иссякли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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