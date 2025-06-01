Губернатор Мурманской области прокомментировал «вбросы» про взрывы в Североморске

Сообщения о серии взрывов на военных объектах в Североморске (Мурманская область) не соответствуют действительности. Все распространяемые видео через соцсети — это фейки, заверил губернатор региона Андрей Чибис.
«Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в сети — фейк. Ситуация в городе стабильная. На данный момент угроз не зафиксировано», — написал Андрей Чибис в своем telegram-канале.
Губернатор заявил, что в данный момент находится в Оленегорске. Ранее регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. По словам Чибиса, в результате налетов жертв и пострадавших нет. Регионы России были атакованы в День защиты детей. В Иркутске и Мурманске БПЛА запускали из грузовиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.