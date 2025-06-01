Губернатор Мурманской области прокомментировал «вбросы» про взрывы в Североморске

Губернатор Чибис назвал фейком информацию о взрывах в Североморске
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Андрей Чибис призвал доверять только проверенным источникам
Андрей Чибис призвал доверять только проверенным источникам Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Сообщения о серии взрывов на военных объектах в Североморске (Мурманская область) не соответствуют действительности. Все распространяемые видео через соцсети — это фейки, заверил губернатор региона Андрей Чибис.

«Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в сети — фейк. Ситуация в городе стабильная. На данный момент угроз не зафиксировано», — написал Андрей Чибис в своем telegram-канале.

Губернатор заявил, что в данный момент находится в Оленегорске. Ранее регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. По словам Чибиса, в результате налетов жертв и пострадавших нет. Регионы России были атакованы в День защиты детей. В Иркутске и Мурманске БПЛА запускали из грузовиков.

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Сообщения о серии взрывов на военных объектах в Североморске (Мурманская область) не соответствуют действительности. Все распространяемые видео через соцсети — это фейки, заверил губернатор региона Андрей Чибис. «Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в сети — фейк. Ситуация в городе стабильная. На данный момент угроз не зафиксировано», — написал Андрей Чибис в своем telegram-канале. Губернатор заявил, что в данный момент находится в Оленегорске. Ранее регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ. По словам Чибиса, в результате налетов жертв и пострадавших нет. Регионы России были атакованы в День защиты детей. В Иркутске и Мурманске БПЛА запускали из грузовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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