01 июня 2025

Более полусотни мигрантов задержали в Академическом районе Екатеринбурга. Видео

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В отдел полиции увезли порядка 40 человек (архивное фото)
В отдел полиции увезли порядка 40 человек (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга 30 мая силовики совместно с «Русской общиной» задержали более 60 мигрантов возле школы №23. Иностранцев водили цепочкой по дворам, а затем их выставили в колонну вдоль стены, рассказали общественники.

«Задержаны свыше 60 человек. Около 20 отпустили на месте, остальные задержаны и доставлены в отдел полиции для детальной проверки на предмет нарушения законодательства РФ», — пояснили в telegram-канале «Русской общины». Один из мигрантов был под наркотиками.

Отмечается, что масштабный рейд возле 23-й школы провели после многочисленных жалоб на иностранцев, которые не дают играть детям на футбольном поле. «Русская община» не может стоять в стороне, когда речь идёт о наших с вами детях», — добавили там.

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В Академическом районе Екатеринбурга 30 мая силовики совместно с «Русской общиной» задержали более 60 мигрантов возле школы №23. Иностранцев водили цепочкой по дворам, а затем их выставили в колонну вдоль стены, рассказали общественники. «Задержаны свыше 60 человек. Около 20 отпустили на месте, остальные задержаны и доставлены в отдел полиции для детальной проверки на предмет нарушения законодательства РФ», — пояснили в telegram-канале «Русской общины». Один из мигрантов был под наркотиками. Отмечается, что масштабный рейд возле 23-й школы провели после многочисленных жалоб на иностранцев, которые не дают играть детям на футбольном поле. «Русская община» не может стоять в стороне, когда речь идёт о наших с вами детях», — добавили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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