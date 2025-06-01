В Академическом районе Екатеринбурга 30 мая силовики совместно с «Русской общиной» задержали более 60 мигрантов возле школы №23. Иностранцев водили цепочкой по дворам, а затем их выставили в колонну вдоль стены, рассказали общественники.
«Задержаны свыше 60 человек. Около 20 отпустили на месте, остальные задержаны и доставлены в отдел полиции для детальной проверки на предмет нарушения законодательства РФ», — пояснили в telegram-канале «Русской общины». Один из мигрантов был под наркотиками.
Отмечается, что масштабный рейд возле 23-й школы провели после многочисленных жалоб на иностранцев, которые не дают играть детям на футбольном поле. «Русская община» не может стоять в стороне, когда речь идёт о наших с вами детях», — добавили там.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!