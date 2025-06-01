Жители тюменского села смогут покупать лекарства после обращения к Путину

В селе Яр (Тюменский район), после закрытия единственной аптеки, лекарства начнут продавать на базе местного ФАПа. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Тюменской области. Ранее жители жаловались на свои проблемы президенту РФ Владимиру Путину.
«В связи с закрытием частной аптеки в селе Яр в ближайшее время будет открыт кабинет розничной торговли лекарственным препаратами. Он расположится на базе ФАПа. На данный момент договор с поставщиком уже заключен», — рассказали в ответ на запрос URA.RU в информационном центре правительства региона.
Ранее жители Яра записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они рассказали о своих проблемах, в том числе — об отсутствии аптеки. Как поясняли власти, фармточка прекратила работу из-за отсутствия сотрудников.
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