01 июня 2025

Жители тюменского села смогут покупать лекарства после обращения к Путину

В тюменском селе Яр начнут продажу лекарств после закрытия единственной аптеки
© Служба новостей «URA.RU»
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Доступ к лекарствам организуют в фельдшерско-акушерском пункте
Доступ к лекарствам организуют в фельдшерско-акушерском пункте Фото:

В селе Яр (Тюменский район), после закрытия единственной аптеки, лекарства начнут продавать на базе местного ФАПа. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Тюменской области. Ранее жители жаловались на свои проблемы президенту РФ Владимиру Путину.

«В связи с закрытием частной аптеки в селе Яр в ближайшее время будет открыт кабинет розничной торговли лекарственным препаратами. Он расположится на базе ФАПа. На данный момент договор с поставщиком уже заключен», — рассказали в ответ на запрос URA.RU в информационном центре правительства региона.

Ранее жители Яра записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они рассказали о своих проблемах, в том числе — об отсутствии аптеки. Как поясняли власти, фармточка прекратила работу из-за отсутствия сотрудников.

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В селе Яр (Тюменский район), после закрытия единственной аптеки, лекарства начнут продавать на базе местного ФАПа. Об этом URA.RU сообщили в правительстве Тюменской области. Ранее жители жаловались на свои проблемы президенту РФ Владимиру Путину. «В связи с закрытием частной аптеки в селе Яр в ближайшее время будет открыт кабинет розничной торговли лекарственным препаратами. Он расположится на базе ФАПа. На данный момент договор с поставщиком уже заключен», — рассказали в ответ на запрос URA.RU в информационном центре правительства региона. Ранее жители Яра записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем они рассказали о своих проблемах, в том числе — об отсутствии аптеки. Как поясняли власти, фармточка прекратила работу из-за отсутствия сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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