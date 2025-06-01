В Тюмени до конца июня почти не осталось свободных коттеджей для брони

В Тюмени до конца июня забронированы почти все загородные дома на базах отдыха. Информация об этом указана на официальных сайтах комплексов. Речь идет об аренде домов на выходные дни.
«База отдыха „Шелест“. Все дома на ближайшие выходные до конца июня забронированы», — указано на сайте бронирования.
Аналогичная ситуация с домиками на базе отдыха «Море леса». Забронировать там можно только глэмпинг на 28 июня.
На базе отдыха «Боровое» свободными оказались только несколько домов для двух человек. В отделе бронирования корреспонденту сообщили, что база заполнена под завязку.
В комплексе «Верхний бор» основная часть дешевых домов распродана на субботу. Однако там имеется несколько свободных коттеджей, стоимость который начинается от 30 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!