В Тюмени рабочие будут ночью откачивать воду после ливней: куда жаловаться на лужи

В Тюмени рабочие будут ночью откачивать воду после ливней
© Служба новостей «URA.RU»
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Там, где нет ливневок, работает водооткачивающая техника
Там, где нет ливневок, работает водооткачивающая техника Фото:

В Тюмени дорожники будут работать в ночную смену ради откачки воды с улиц после ливней. Там, где нет ливневок, работает водооткачивающая техника, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Там где это необходимо, подрядные организации будут ликвидировать лужи в ночную смену. Квартальные инспекторы служб заказчика каждого округа Тюмени будут фиксировать застоявшиеся лужи, чтобы в короткие сроки рабочие провели осушающие мероприятия», — сообщили в мэрии.

Специалисты будут оперативно обрабатывать жалобы тюменцев и отправлять технику туда, где нужна помощь. Чтобы лужу откачали, нужно обращаться в следующие организации:

  • в УК;
  • дежурному «Дирекции автомобильных дорог и мостов» по номеру 29-75-53;
  • в «ТОДЭП» по телефону 68-32-34;
  • в управу Восточного административного округа 51-02-76;
  • через сайт «Тюмень — наш дом».

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В Тюмени дорожники будут работать в ночную смену ради откачки воды с улиц после ливней. Там, где нет ливневок, работает водооткачивающая техника, сообщили в пресс-службе администрации города. «Там где это необходимо, подрядные организации будут ликвидировать лужи в ночную смену. Квартальные инспекторы служб заказчика каждого округа Тюмени будут фиксировать застоявшиеся лужи, чтобы в короткие сроки рабочие провели осушающие мероприятия», — сообщили в мэрии. Специалисты будут оперативно обрабатывать жалобы тюменцев и отправлять технику туда, где нужна помощь. Чтобы лужу откачали, нужно обращаться в следующие организации:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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