В Тюмени рабочие будут ночью откачивать воду после ливней: куда жаловаться на лужи

В Тюмени дорожники будут работать в ночную смену ради откачки воды с улиц после ливней. Там, где нет ливневок, работает водооткачивающая техника, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Там где это необходимо, подрядные организации будут ликвидировать лужи в ночную смену. Квартальные инспекторы служб заказчика каждого округа Тюмени будут фиксировать застоявшиеся лужи, чтобы в короткие сроки рабочие провели осушающие мероприятия», — сообщили в мэрии.
Специалисты будут оперативно обрабатывать жалобы тюменцев и отправлять технику туда, где нужна помощь. Чтобы лужу откачали, нужно обращаться в следующие организации:
- в УК;
- дежурному «Дирекции автомобильных дорог и мостов» по номеру 29-75-53;
- в «ТОДЭП» по телефону 68-32-34;
- в управу Восточного административного округа 51-02-76;
- через сайт «Тюмень — наш дом».
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