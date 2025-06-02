«Диагностика чакр и обряд очищения с бубуном»: что ждет гостей этнофестиваля в Тюмени

С 11 по 15 июня в Тюмени состоится этнофестиваль. Его программа еще формируется, но уже сейчас известно, что для участников ждет мастер-класс по диагностике чакр и обряд очищения, исцеления и защиты с бубном. Информация опубликована на официальном сайте мероприятия.
«Программа этнофеста 2025 года еще формируется. 13 июня с 10 до 11:30 состоится Мастер- класс „Диагностика чакр: как почувствовать свои энергетические центры“. Он поможет участникам избавиться от внутренних блоков, которые могут вызывать беспокойство и тревогу, научиться чувствовать свою энергию и использовать ее для улучшения самочувствия», — сообщается в утвержденном на 3 июня плане мероприятий.
12 июня все желающие могут пройти обряд очищения, исцеления и защиты с бубном. «Он приносит с собой мощный заряд сил, энергии, очищает от накопленного внутри негатива, открывает новые пути, дает „Белую Дорогу“ во всех начинаниях», — гласит описание мероприятия.
В программе мастер-классы и квесты для детей, а также различные психологические практики и техники йоги. Участники даже узнают, как создать общину из незнакомых людей, научатся исполнять желания через управление внутренней энергией, а также узнают, какие тайны о человеке скрывает селфи.
Фестиваль будет проходить в 42-х километрах от Тюмени возле деревни Пасьянка. Участники будут жить в палатках, а у кого их нет — смогут взять ее в аренду. Из Тюмени ежедневно утром и вечером на мероприятие будут курсировать автобусы, а для маленьких детей будет организован этносадик.
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