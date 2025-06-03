Свердловского бойца, героически сражавшегося в зоне СВО, лишили медалей

Свердловчанина, ставшего инвалидом из-за тяжелого ранения на СВО, лишили медалей

03 июня 2025 в 11:51 Размер текста - 17 +

Денис остался без обещанных медалей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский участник специальной военной операции России на Украине Денис П., лишившийся ступни в боях за Донбасс, остался без медалей. Военнослужащий выразил свое недовольство в беседе с URA.RU, подчеркнув, что ранее ему сообщали о подаче документов на награждение, но с тех пор не последовало никаких действий, и его заслуги остались без внимания. История уральца, отправившегося на фронт, оставив своего годовалого ребенка, впервые появилась на сайте URA.RU 8 марта. В августе 2024 года, защищая страну, он получил тяжелейшее минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации левой стопы и многочисленным осколочным ранениям правой ноги. В дальнейшем у Дениса появились фантомные боли в ампутированной конечности, а также были выявлены невромы большеберцового и малоберцового нервов в культе левой голени. К сожалению, обещанный государством протез так и не был предоставлен, вынудив бойца потратить почти все личные сбережения на его приобретение. «Меня беспокоит отсутствие положенных наград. Несмотря на информацию о представлении к медалям, в течение года я так и не получил ни одной, в отличие от моих сослуживцев, которым награды были вручены своевременно. Причины такого несправедливого отношения остаются для меня неясными», — посетовал солдат. Денис, несмотря на полученную инвалидность, принял решение вновь отправиться на передовую, причем сделал это добровольно, не заключая контракт с военным ведомством. На Донбассе ему предстоит заняться подготовкой штурмовых подразделений и руководить их действиями непосредственно в ходе операций. По словам самого бойца, в условиях нынешней непростой ситуации для России его профессиональный опыт и навыки будут более востребованы в рядах вооруженных сил, чем на гражданской службе. «Я долгое время находился в этой системе и прекрасно понимаю ее изнутри. Уверен, что смогу внести существенный вклад как в руководство, так и в обучение личного состава. Считаю нецелесообразным уходить из армии сейчас, обладая столь значительным опытом. Думаю, что буду полезен товарищам», — заявил военный. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский участник специальной военной операции России на Украине Денис П., лишившийся ступни в боях за Донбасс, остался без медалей. Военнослужащий выразил свое недовольство в беседе с URA.RU, подчеркнув, что ранее ему сообщали о подаче документов на награждение, но с тех пор не последовало никаких действий, и его заслуги остались без внимания. История уральца, отправившегося на фронт, оставив своего годовалого ребенка, впервые появилась на сайте URA.RU 8 марта. В августе 2024 года, защищая страну, он получил тяжелейшее минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации левой стопы и многочисленным осколочным ранениям правой ноги. В дальнейшем у Дениса появились фантомные боли в ампутированной конечности, а также были выявлены невромы большеберцового и малоберцового нервов в культе левой голени. К сожалению, обещанный государством протез так и не был предоставлен, вынудив бойца потратить почти все личные сбережения на его приобретение. «Меня беспокоит отсутствие положенных наград. Несмотря на информацию о представлении к медалям, в течение года я так и не получил ни одной, в отличие от моих сослуживцев, которым награды были вручены своевременно. Причины такого несправедливого отношения остаются для меня неясными», — посетовал солдат. Денис, несмотря на полученную инвалидность, принял решение вновь отправиться на передовую, причем сделал это добровольно, не заключая контракт с военным ведомством. На Донбассе ему предстоит заняться подготовкой штурмовых подразделений и руководить их действиями непосредственно в ходе операций. По словам самого бойца, в условиях нынешней непростой ситуации для России его профессиональный опыт и навыки будут более востребованы в рядах вооруженных сил, чем на гражданской службе. «Я долгое время находился в этой системе и прекрасно понимаю ее изнутри. Уверен, что смогу внести существенный вклад как в руководство, так и в обучение личного состава. Считаю нецелесообразным уходить из армии сейчас, обладая столь значительным опытом. Думаю, что буду полезен товарищам», — заявил военный. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.