Свердловского бойца, героически сражавшегося в зоне СВО, лишили медалей

Свердловчанина, ставшего инвалидом из-за тяжелого ранения на СВО, лишили медалей
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис остался без обещанных медалей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский участник специальной военной операции России на Украине Денис П., лишившийся ступни в боях за Донбасс, остался без медалей. Военнослужащий выразил свое недовольство в беседе с URA.RU, подчеркнув, что ранее ему сообщали о подаче документов на награждение, но с тех пор не последовало никаких действий, и его заслуги остались без внимания.

История уральца, отправившегося на фронт, оставив своего годовалого ребенка, впервые появилась на сайте URA.RU 8 марта. В августе 2024 года, защищая страну, он получил тяжелейшее минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации левой стопы и многочисленным осколочным ранениям правой ноги. В дальнейшем у Дениса появились фантомные боли в ампутированной конечности, а также были выявлены невромы большеберцового и малоберцового нервов в культе левой голени. К сожалению, обещанный государством протез так и не был предоставлен, вынудив бойца потратить почти все личные сбережения на его приобретение.

«Меня беспокоит отсутствие положенных наград. Несмотря на информацию о представлении к медалям, в течение года я так и не получил ни одной, в отличие от моих сослуживцев, которым награды были вручены своевременно. Причины такого несправедливого отношения остаются для меня неясными», — посетовал солдат.

Денис, несмотря на полученную инвалидность, принял решение вновь отправиться на передовую, причем сделал это добровольно, не заключая контракт с военным ведомством. На Донбассе ему предстоит заняться подготовкой штурмовых подразделений и руководить их действиями непосредственно в ходе операций.

По словам самого бойца, в условиях нынешней непростой ситуации для России его профессиональный опыт и навыки будут более востребованы в рядах вооруженных сил, чем на гражданской службе. «Я долгое время находился в этой системе и прекрасно понимаю ее изнутри. Уверен, что смогу внести существенный вклад как в руководство, так и в обучение личного состава. Считаю нецелесообразным уходить из армии сейчас, обладая столь значительным опытом. Думаю, что буду полезен товарищам», — заявил военный.

Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Свердловский участник специальной военной операции России на Украине Денис П., лишившийся ступни в боях за Донбасс, остался без медалей. Военнослужащий выразил свое недовольство в беседе с URA.RU, подчеркнув, что ранее ему сообщали о подаче документов на награждение, но с тех пор не последовало никаких действий, и его заслуги остались без внимания. История уральца, отправившегося на фронт, оставив своего годовалого ребенка, впервые появилась на сайте URA.RU 8 марта. В августе 2024 года, защищая страну, он получил тяжелейшее минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации левой стопы и многочисленным осколочным ранениям правой ноги. В дальнейшем у Дениса появились фантомные боли в ампутированной конечности, а также были выявлены невромы большеберцового и малоберцового нервов в культе левой голени. К сожалению, обещанный государством протез так и не был предоставлен, вынудив бойца потратить почти все личные сбережения на его приобретение. «Меня беспокоит отсутствие положенных наград. Несмотря на информацию о представлении к медалям, в течение года я так и не получил ни одной, в отличие от моих сослуживцев, которым награды были вручены своевременно. Причины такого несправедливого отношения остаются для меня неясными», — посетовал солдат. Денис, несмотря на полученную инвалидность, принял решение вновь отправиться на передовую, причем сделал это добровольно, не заключая контракт с военным ведомством. На Донбассе ему предстоит заняться подготовкой штурмовых подразделений и руководить их действиями непосредственно в ходе операций. По словам самого бойца, в условиях нынешней непростой ситуации для России его профессиональный опыт и навыки будут более востребованы в рядах вооруженных сил, чем на гражданской службе. «Я долгое время находился в этой системе и прекрасно понимаю ее изнутри. Уверен, что смогу внести существенный вклад как в руководство, так и в обучение личного состава. Считаю нецелесообразным уходить из армии сейчас, обладая столь значительным опытом. Думаю, что буду полезен товарищам», — заявил военный. Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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