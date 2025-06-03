Воздух в Тюмени станет опасен

Воздух в Тюмени может стать опасным для здоровья из-за накопления в нем вредных примесей. Такие данные URA.RU сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе Тюмени. В связи с этим объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — передает сервис.
Данная обстановка прогнозируется с 23 часов 3 июня. Метеорологи сообщают, что она должна завершится в 7 часов утра 4 июня.
Ранее в Тюмени также прогнозировались опасные погодные условия. С 3 по 5 июня ожидаются грозы, штормовой ветер, град и ливни. В эти дни скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.
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