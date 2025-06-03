Воздух в Тюмени станет опасен

В воздухе Тюмени накапливаются вредные вещества
© Служба новостей «URA.RU»
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Предупреждение объявлено с 3 по 4 июня
Предупреждение объявлено с 3 по 4 июня Фото:

Воздух в Тюмени может стать опасным для здоровья из-за накопления в нем вредных примесей. Такие данные URA.RU сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе Тюмени. В связи с этим объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — передает сервис.

Данная обстановка прогнозируется с 23 часов 3 июня. Метеорологи сообщают, что она должна завершится в 7 часов утра 4 июня.

Ранее в Тюмени также прогнозировались опасные погодные условия. С 3 по 5 июня ожидаются грозы, штормовой ветер, град и ливни. В эти дни скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.

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Воздух в Тюмени может стать опасным для здоровья из-за накопления в нем вредных примесей. Такие данные URA.RU сообщили в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС». «Наблюдаемые метеорологические условия способствуют накоплению вредных примесей в воздухе Тюмени. В связи с этим объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — передает сервис. Данная обстановка прогнозируется с 23 часов 3 июня. Метеорологи сообщают, что она должна завершится в 7 часов утра 4 июня. Ранее в Тюмени также прогнозировались опасные погодные условия. С 3 по 5 июня ожидаются грозы, штормовой ветер, град и ливни. В эти дни скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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