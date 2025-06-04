Школьников обяжут читать патриотические произведения

Школьные библиотеки пополнятся современными патриотическими книгами. Сейчас Минпросвещения РФ формирует новый список художественных произведений, который будет направлен в регионы уже в этом году.
«Организована подготовка списка художественных произведений для комплектования школьных библиотек, который состоит из трех разделов: произведения, изучаемые в рамках основных общеобразовательных программ, произведения, рекомендуемые для внеклассного чтения, и произведения патриотической направленности, созданные современными писателями», — отметили в министерстве. Информацию приводит ТАСС.
Работу над проектом ведет Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева. Предварительный перечень книг уже подготовлен и проходит согласование с профильными комитетами Совета Федерации и Госдумы, Минкультуры России, а также с общественными и профессиональными организациями. Новый список войдет в методические рекомендации по модернизации школьных библиотек, которые регионы получат в 2025 году.
В начале года президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 июня включить в списки книги для внеклассного чтения произведения патриотической направленности, написанные современными авторами. Об этом писал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.