Школьников обяжут читать патриотические произведения

В новый список школьных художественных произведений войдут патриотические книги
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Минпросвещения РФ готовит новый список художественных произведений для внеклассного чтения
Минпросвещения РФ готовит новый список художественных произведений для внеклассного чтения Фото:

Школьные библиотеки пополнятся современными патриотическими книгами. Сейчас Минпросвещения РФ формирует новый список художественных произведений, который будет направлен в регионы уже в этом году.

«Организована подготовка списка художественных произведений для комплектования школьных библиотек, который состоит из трех разделов: произведения, изучаемые в рамках основных общеобразовательных программ, произведения, рекомендуемые для внеклассного чтения, и произведения патриотической направленности, созданные современными писателями», — отметили в министерстве. Информацию приводит ТАСС. 

Работу над проектом ведет Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева. Предварительный перечень книг уже подготовлен и проходит согласование с профильными комитетами Совета Федерации и Госдумы, Минкультуры России, а также с общественными и профессиональными организациями. Новый список войдет в методические рекомендации по модернизации школьных библиотек, которые регионы получат в 2025 году.

В начале года президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 июня включить в списки книги для внеклассного чтения произведения патриотической направленности, написанные современными авторами. Об этом писал RT.

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Школьные библиотеки пополнятся современными патриотическими книгами. Сейчас Минпросвещения РФ формирует новый список художественных произведений, который будет направлен в регионы уже в этом году. «Организована подготовка списка художественных произведений для комплектования школьных библиотек, который состоит из трех разделов: произведения, изучаемые в рамках основных общеобразовательных программ, произведения, рекомендуемые для внеклассного чтения, и произведения патриотической направленности, созданные современными писателями», — отметили в министерстве. Информацию приводит ТАСС.  Работу над проектом ведет Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева. Предварительный перечень книг уже подготовлен и проходит согласование с профильными комитетами Совета Федерации и Госдумы, Минкультуры России, а также с общественными и профессиональными организациями. Новый список войдет в методические рекомендации по модернизации школьных библиотек, которые регионы получат в 2025 году. В начале года президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ до 1 июня включить в списки книги для внеклассного чтения произведения патриотической направленности, написанные современными авторами. Об этом писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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