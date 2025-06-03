03 июня 2025

Суд ЯНАО пересмотрел приговор киллерам из Лабытнанги

Суд ЯНАО уменьшил срок отравителям из Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд ЯНАО пересмотрел приговор отравительницам из Лабытнанги
Суд ЯНАО пересмотрел приговор отравительницам из Лабытнанги Фото:

Суд ЯНАО изменил приговор Жанне и Кристине Г. из Лабытнанги нанявшим Андрея В., чтобы избавиться от близкого родственника. За денежное вознаграждение тот согласился отравить их сына и брата. Сведения о пересмотре приговора имеются в картотеке суда.

«Обвинительный приговор Жанне Г., Кристине Г., и Андрею В., осужденными судом Лабытнанги по ст.30 ст. 105 ч.2 „Покушение на убийство с особой жестокостью“ изменен без изменения квалификации. Основание — неправильное применение уголовного закона», — сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Источники в силовых структурах сообщили URA.RU, что Жанне Г. уменьшили срок с девяти до восьми лет лишения свободы, Кристине Г. с восьми до четырех лет лишения свободы, а Андрею В. с восьми до шести лет лишения свободы. Решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

В декабре 2023 года мать и сестра мужчины предприняли попытку отравления, сына и брата, злоупотреблявшего алкоголем и ведущего асоциальный образ жизни. К тому же, родственник отличался буйным характером и угрожал переселиться в их квартиру.

Для осуществления своего плана женщины привлекли к участию в преступлении безработного, пообещав ему денежное вознаграждение и возможность совместного проживания с матерью, если он согласится исполнить роль киллера, сообщил корреспонденту агентства источник.

По данным, полученным от представителей правоохранительных органов, первоначально женщины обратились к знакомому, попросив его во время совместного употребления алкоголя отравит родственника, добавив ему в алкоголь химические вещества. Мужчина согласился, но позже передумал и сообщил о готовящемся преступлении в полицию. О его обращении в органы правопорядка мать и ее 26-летняя дочь не были осведомлены.

Позднее женщины повторили свое предложение другому мужчине — безработному Андрею В. Мать пообещала ему приобрести автомобиль, продать свою квартиру в Лабытнанги и вместе с дочерью переехать в Тюменскую область для совместной жизни. Но к тому времени женщины уже находились в оперативной разработке.

Андрей действительно подмешал химические вещества собутыльнику. Но здоровье последнего оказалось крепким, и он попал в больницу, где отравить родственника уже попыталась Кристина, тайно принеся «заряженную» бутылку водки ему в больницу, где и была задержана.

Сотрудники окружного СКР возбудили в отношении обеих женщин и их сообщника уголовное дело. В августе 2024 года обвинительное заключение было утверждено прокуратурой, после чего материалы дела отправились в суд. В январе суд Лабытнанги вынес решение, признав женщин и киллера виновными. Но 26 мая окружной суд уменьшил наказание всем троим.

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Суд ЯНАО изменил приговор Жанне и Кристине Г. из Лабытнанги нанявшим Андрея В., чтобы избавиться от близкого родственника. За денежное вознаграждение тот согласился отравить их сына и брата. Сведения о пересмотре приговора имеются в картотеке суда. «Обвинительный приговор Жанне Г., Кристине Г., и Андрею В., осужденными судом Лабытнанги по ст.30 ст. 105 ч.2 „Покушение на убийство с особой жестокостью“ изменен без изменения квалификации. Основание — неправильное применение уголовного закона», — сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда. Источники в силовых структурах сообщили URA.RU, что Жанне Г. уменьшили срок с девяти до восьми лет лишения свободы, Кристине Г. с восьми до четырех лет лишения свободы, а Андрею В. с восьми до шести лет лишения свободы. Решение может быть обжаловано в кассационной инстанции. В декабре 2023 года мать и сестра мужчины предприняли попытку отравления, сына и брата, злоупотреблявшего алкоголем и ведущего асоциальный образ жизни. К тому же, родственник отличался буйным характером и угрожал переселиться в их квартиру. Для осуществления своего плана женщины привлекли к участию в преступлении безработного, пообещав ему денежное вознаграждение и возможность совместного проживания с матерью, если он согласится исполнить роль киллера, сообщил корреспонденту агентства источник. По данным, полученным от представителей правоохранительных органов, первоначально женщины обратились к знакомому, попросив его во время совместного употребления алкоголя отравит родственника, добавив ему в алкоголь химические вещества. Мужчина согласился, но позже передумал и сообщил о готовящемся преступлении в полицию. О его обращении в органы правопорядка мать и ее 26-летняя дочь не были осведомлены. Позднее женщины повторили свое предложение другому мужчине — безработному Андрею В. Мать пообещала ему приобрести автомобиль, продать свою квартиру в Лабытнанги и вместе с дочерью переехать в Тюменскую область для совместной жизни. Но к тому времени женщины уже находились в оперативной разработке. Андрей действительно подмешал химические вещества собутыльнику. Но здоровье последнего оказалось крепким, и он попал в больницу, где отравить родственника уже попыталась Кристина, тайно принеся «заряженную» бутылку водки ему в больницу, где и была задержана. Сотрудники окружного СКР возбудили в отношении обеих женщин и их сообщника уголовное дело. В августе 2024 года обвинительное заключение было утверждено прокуратурой, после чего материалы дела отправились в суд. В январе суд Лабытнанги вынес решение, признав женщин и киллера виновными. Но 26 мая окружной суд уменьшил наказание всем троим.
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