В Тюменской области проводник поезда обокрал спящего пассажира

05 июня 2025 в 15:23 Размер текста - 17 +

Проводник решил украсть у спящего пассажира телефон Руслан Яроций, URA.RU В Сладковском районе Тюменской области состоялся суд над проводником поезда, который в январе украл мобильный телефон у спящего пассажира. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Суд установил, что 18 января 2025 года, во время следования пассажирского поезда сообщением „Москва —Владивосток“ по 2507 километру седьмого пикета перегона „Новоандреевский — Мангут“ Свердловской железной дороги, проводник вагона Анатолий Сухарев, находясь в вагоне данного пассажирского поезда, открыл дверь третьего купе, где увидел на полу мобильный телефон марки „Редми 12“, принадлежащий гражданину Н. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитил мобильный телефон», — указано в публикации пресс-службы тюменских судов. Ущерб от его действий составил 8 200 рублей. Мужчине предъявили обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Однако потерпевший попросил не наказывать проводника, поскольку тот во время следствия компенсировал стоимость украденного и извинился перед ним. После этого уголовное дело было прекращено за примирением сторон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сладковском районе Тюменской области состоялся суд над проводником поезда, который в январе украл мобильный телефон у спящего пассажира. Об этом сообщает telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Суд установил, что 18 января 2025 года, во время следования пассажирского поезда сообщением „Москва —Владивосток“ по 2507 километру седьмого пикета перегона „Новоандреевский — Мангут“ Свердловской железной дороги, проводник вагона Анатолий Сухарев, находясь в вагоне данного пассажирского поезда, открыл дверь третьего купе, где увидел на полу мобильный телефон марки „Редми 12“, принадлежащий гражданину Н. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитил мобильный телефон», — указано в публикации пресс-службы тюменских судов. Ущерб от его действий составил 8 200 рублей. Мужчине предъявили обвинения по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Однако потерпевший попросил не наказывать проводника, поскольку тот во время следствия компенсировал стоимость украденного и извинился перед ним. После этого уголовное дело было прекращено за примирением сторон.