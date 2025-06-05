Дом в Тюмени заполонило полчище тараканов из-за фанатеющих от кошек жильцов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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УК проводит борьбу против насекомых
УК проводит борьбу против насекомых

Дом в Тюмени на улице Ватутина, 24 заполонили полчища тараканов из-за местных жителей, которые очень любят животных. Данную информацию URA.RU подтвердили в управляющей компании, под руководством которой находится здание.

«Да, на Ватутина сейчас действительно есть проблема с тараканами. Мы не так давно провели две обработки подвала, в котором они находились, а также ожидаем еще одну», — поделились подробностями в УК.

Согласно данным компании, проблема образовалась из-за того, что собственники подкармливали семью котов, которая проживала в подвале здания. Из-за обильного количества пищи насекомые начали распространяться по дому. До этого на Ватутина УК также боролась против нашествия блох, которых за собой в здание приводили те самые кошки.

Сейчас доступ в подвал для них заблокирован. Вместе с тем уже были проведены две обработки: 23 и 28 мая. По заверениям компании, на следующей неделе ожидаются дополнительные мероприятия по уничтожению насекомых, однако в этот раз они будут проведены не только в подвале, но и в подъездах.

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Дом в Тюмени на улице Ватутина, 24 заполонили полчища тараканов из-за местных жителей, которые очень любят животных. Данную информацию URA.RU подтвердили в управляющей компании, под руководством которой находится здание. «Да, на Ватутина сейчас действительно есть проблема с тараканами. Мы не так давно провели две обработки подвала, в котором они находились, а также ожидаем еще одну», — поделились подробностями в УК. Согласно данным компании, проблема образовалась из-за того, что собственники подкармливали семью котов, которая проживала в подвале здания. Из-за обильного количества пищи насекомые начали распространяться по дому. До этого на Ватутина УК также боролась против нашествия блох, которых за собой в здание приводили те самые кошки. Сейчас доступ в подвал для них заблокирован. Вместе с тем уже были проведены две обработки: 23 и 28 мая. По заверениям компании, на следующей неделе ожидаются дополнительные мероприятия по уничтожению насекомых, однако в этот раз они будут проведены не только в подвале, но и в подъездах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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