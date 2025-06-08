Челябинские синоптики обещают легкое похолодание и дожди с четверга

В ближайшие дни воздух в Челябинской области будет все горячее за счет влияния антициклона. Об этом сообщил Челябинский гидрометцентр.
«С каждым днем воздух будет прогреваться все интенсивнее за счет выноса теплой воздушной массы с юго-запада. Дневные температуры будут достигать отметки +30° и более. При этом ветер будет слабый и неустойчивый», — уточнили синоптики.
Со второй половины недели атмосферное давление понизится, в четверг начнутся осадки в виде локальных ливней с грозами, но температуры воздуха изменятся лишь незначительно до +27..+29 градусов. А ночью станет даже теплее на несколько градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!