08 июня 2025

Челябинские синоптики обещают легкое похолодание и дожди с четверга

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря антициклону на озерах - полный штиль
Благодаря антициклону на озерах - полный штиль Фото:

В ближайшие дни воздух в Челябинской области будет все горячее за счет влияния антициклона. Об этом сообщил Челябинский гидрометцентр.

«С каждым днем воздух будет прогреваться все интенсивнее за счет выноса теплой воздушной массы с юго-запада. Дневные температуры будут достигать отметки +30° и более. При этом ветер будет слабый и неустойчивый», — уточнили синоптики.

Со второй половины недели атмосферное давление понизится, в четверг начнутся осадки в виде локальных ливней с грозами, но температуры воздуха изменятся лишь незначительно до +27..+29 градусов. А ночью станет даже теплее на несколько градусов.

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В ближайшие дни воздух в Челябинской области будет все горячее за счет влияния антициклона. Об этом сообщил Челябинский гидрометцентр. «С каждым днем воздух будет прогреваться все интенсивнее за счет выноса теплой воздушной массы с юго-запада. Дневные температуры будут достигать отметки +30° и более. При этом ветер будет слабый и неустойчивый», — уточнили синоптики. Со второй половины недели атмосферное давление понизится, в четверг начнутся осадки в виде локальных ливней с грозами, но температуры воздуха изменятся лишь незначительно до +27..+29 градусов. А ночью станет даже теплее на несколько градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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