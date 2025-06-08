08 июня 2025

Пьяный челябинец угнал машину из СНТ и разбился на ней

© Служба новостей «URA.RU»
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Угонщик не смог выехать за пределы садов
Угонщик не смог выехать за пределы садов Фото:

В Челябинске пьяный мужчина похитил «Ладу Калину» в одном из садовых товариществ и разбился на ней, не успев выехать из СНТ. Его задержали сотрудники госавтоинспекции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Инспекторы полка ДПС во время несения службы в Тракторозаводском районе города обратили внимание на автомашину „Лада Калина“, на которой был совершен наезд на металлическую конструкцию. За управлением автомобиля находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Документов, подтверждающих право собственности, при нем не находилось. Мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Было установлено, что машину челябинец угнал. Но из-за сильного опьянения далеко уехать не смог. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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В Челябинске пьяный мужчина похитил «Ладу Калину» в одном из садовых товариществ и разбился на ней, не успев выехать из СНТ. Его задержали сотрудники госавтоинспекции, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Инспекторы полка ДПС во время несения службы в Тракторозаводском районе города обратили внимание на автомашину „Лада Калина“, на которой был совершен наезд на металлическую конструкцию. За управлением автомобиля находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Документов, подтверждающих право собственности, при нем не находилось. Мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Было установлено, что машину челябинец угнал. Но из-за сильного опьянения далеко уехать не смог. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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