09 июня 2025

Синоптик отметил, как погода в июне может повлиять на лето в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ожидается похолодание из-за теплого июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий июнь может стать причиной похолодания в июле и августе
Жаркий июнь может стать причиной похолодания в июле и августе Фото:

Во второй половине июня 2025 года в Екатеринбурге ожидается похолодание: температура воздуха приблизится к климатической норме или окажется чуть ниже нее. Это повлияет на остаток лета, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Если первую половину июня температура будет выше +20 градусов, то во второй половине месяца прогнозируется среднесуточная температура порядка +17…+18 градусов, что соответствует или немного ниже нормы для этого периода», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Обычно в середине и конце июня для Екатеринбурга характерны показатели от +17 до +19 градусов.

Синоптик отметил, что такое распределение тепла может повлиять на погоду в июле и августе. По многолетним наблюдениям, если июнь выдается холодным, то вероятность теплых июльских и августовских дней возрастает. Однако нынешний июнь, несмотря на ожидаемое похолодание во второй половине месяца, в целом останется теплым — средняя температура первой его части превышает климатическую норму. Пулин отмечает, что в прошлые годы, когда июнь был жарким, летнее тепло часто ограничивалось только этим месяцем. Например, подобная ситуация фиксировалась в 2015, 2009 и 2006 годах, когда июль и август были значительно прохладнее.

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Во второй половине июня 2025 года в Екатеринбурге ожидается похолодание: температура воздуха приблизится к климатической норме или окажется чуть ниже нее. Это повлияет на остаток лета, рассказал синоптик Алексей Пулин. «Если первую половину июня температура будет выше +20 градусов, то во второй половине месяца прогнозируется среднесуточная температура порядка +17…+18 градусов, что соответствует или немного ниже нормы для этого периода», — рассказал синоптик в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Обычно в середине и конце июня для Екатеринбурга характерны показатели от +17 до +19 градусов. Синоптик отметил, что такое распределение тепла может повлиять на погоду в июле и августе. По многолетним наблюдениям, если июнь выдается холодным, то вероятность теплых июльских и августовских дней возрастает. Однако нынешний июнь, несмотря на ожидаемое похолодание во второй половине месяца, в целом останется теплым — средняя температура первой его части превышает климатическую норму. Пулин отмечает, что в прошлые годы, когда июнь был жарким, летнее тепло часто ограничивалось только этим месяцем. Например, подобная ситуация фиксировалась в 2015, 2009 и 2006 годах, когда июль и август были значительно прохладнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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