24 сентября 2025

Свердловчанина осудят за русофобию в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мужчину завели уголовное дело и передали в суд
На мужчину завели уголовное дело и передали в суд Фото:

Жителя Кушвы (Свердловская область) осудят за призывы к насилию над русскими и военнослужащими ВС РФ в telegram-каналах. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Обвиняемый на протяжении восьми месяцев — с апреля по декабрь 2024 года — размещал в публичных telegram-каналах комментарии, содержащие призывы к насилию. Мотивами его действий, как полагают правоохранители, стали негативное отношение к русским и несогласие со спецоперацией на Украине», — пояснили там.

Отмечается, что в комментариях он высказывал негативное отношение к жителям России, хотя и сам является таким. «Уголовное дело находится в производстве судьи Ольги Пшонки», — подчеркнули в инстанции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Кушвы (Свердловская область) осудят за призывы к насилию над русскими и военнослужащими ВС РФ в telegram-каналах. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Обвиняемый на протяжении восьми месяцев — с апреля по декабрь 2024 года — размещал в публичных telegram-каналах комментарии, содержащие призывы к насилию. Мотивами его действий, как полагают правоохранители, стали негативное отношение к русским и несогласие со спецоперацией на Украине», — пояснили там. Отмечается, что в комментариях он высказывал негативное отношение к жителям России, хотя и сам является таким. «Уголовное дело находится в производстве судьи Ольги Пшонки», — подчеркнули в инстанции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...