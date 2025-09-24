Жителя Кушвы (Свердловская область) осудят за призывы к насилию над русскими и военнослужащими ВС РФ в telegram-каналах. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Обвиняемый на протяжении восьми месяцев — с апреля по декабрь 2024 года — размещал в публичных telegram-каналах комментарии, содержащие призывы к насилию. Мотивами его действий, как полагают правоохранители, стали негативное отношение к русским и несогласие со спецоперацией на Украине», — пояснили там.
Отмечается, что в комментариях он высказывал негативное отношение к жителям России, хотя и сам является таким. «Уголовное дело находится в производстве судьи Ольги Пшонки», — подчеркнули в инстанции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!