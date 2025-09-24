24 сентября 2025

«Светлый человек»: свердловчане простились с доцентом, которого зарезали на улице. Фото

В Красноуфимске похоронили доцента Яшина, которого убили на улице
Убийство произошло 22 сентября
Убийство произошло 22 сентября Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) простились с 70-летним доцентом Евгением Яшиным, которого 22 сентября зверски зарезали на улице. Об этом URA.RU рассказали его знакомые.

«Такого человека не стало... Я с детьми к нему приходила, смотрели на антиквариат, который он собирал и продавал», — сказал первый собеседник агентства. 

Яшин — кандидат экономических наук, был ректором городского филиала сельскохозяйственной академии. Оставив науку, он занялся предпринимательством. Евгений держал парк развлечений с аттракционами и антикварный ларек. «Как можно было убить такого человека? Просто из-за старинных вещей...», — вздыхает второй собеседник.

По подозрению в убийстве силовики задержали Фаиля Сираева. Местные жители говорят, что он вел маргинальный образ жизни. «Частенько его видела в городе, всегда был пьяный», — описала мужчину жительница Красноуфимска. Предварительно, Сираев пошел на убийство, потому что Яшин якобы мало заплатил ему за антиквариат, который тот сдал.

СК возбудил дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Красноуфимский райсуд уже отправил обвиняемого в следственный изолятор.

Фаиль Сираев помещен под стражу
Фото:

