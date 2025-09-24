В Красноуфимске (Свердловская область) простились с 70-летним доцентом Евгением Яшиным, которого 22 сентября зверски зарезали на улице. Об этом URA.RU рассказали его знакомые.
«Такого человека не стало... Я с детьми к нему приходила, смотрели на антиквариат, который он собирал и продавал», — сказал первый собеседник агентства.
Яшин — кандидат экономических наук, был ректором городского филиала сельскохозяйственной академии. Оставив науку, он занялся предпринимательством. Евгений держал парк развлечений с аттракционами и антикварный ларек. «Как можно было убить такого человека? Просто из-за старинных вещей...», — вздыхает второй собеседник.
По подозрению в убийстве силовики задержали Фаиля Сираева. Местные жители говорят, что он вел маргинальный образ жизни. «Частенько его видела в городе, всегда был пьяный», — описала мужчину жительница Красноуфимска. Предварительно, Сираев пошел на убийство, потому что Яшин якобы мало заплатил ему за антиквариат, который тот сдал.
СК возбудил дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Красноуфимский райсуд уже отправил обвиняемого в следственный изолятор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!