Раненному на СВО свердловчанину на работе грозят увольнением

Участнику спецоперации на Украине из пригорода Екатеринбурга, который находится на лечении после тяжелого ранения, грозят увольнением, если он не вернется к работе в ближайшие месяцы. Мужчина ушел на фронт в августе 2024 года, а трудовой договор на гражданке был приостановлен в соответствии с законом — без расторжения, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.
Он подчеркнул, что работодатель требует возвращения сотрудника, ссылаясь на истечение годового военного контракта. «У мужчины контракт с Минобороны годовой. Год прошел. Пора обратно», — цитирует Иванов позицию отдела кадров предприятия.
При этом депутат отметил, что такие действия нарушают закон: «Ведь общеизвестно, что в период СВО контракты с военнослужащими не расторгаются по истечению срока», — подчеркнул депутат.
О намерениях работодателя узнала супруга солдата. Сам мужчина сейчас проходит лечение в госпитале, но официально продолжает оставаться военнослужащим. Иванов намерен помочь военнослужащему и в случае чего подключить к решению проблемы прокуратуру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!