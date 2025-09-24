24 сентября 2025

Раненному на СВО свердловчанину на работе грозят увольнением

Солдат находится в госпитале после тяжелого ранения
Солдат находится в госпитале после тяжелого ранения Фото:

Участнику спецоперации на Украине из пригорода Екатеринбурга, который находится на лечении после тяжелого ранения, грозят увольнением, если он не вернется к работе в ближайшие месяцы. Мужчина ушел на фронт в августе 2024 года, а трудовой договор на гражданке был приостановлен в соответствии с законом — без расторжения, сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Он подчеркнул, что работодатель требует возвращения сотрудника, ссылаясь на истечение годового военного контракта. «У мужчины контракт с Минобороны годовой. Год прошел. Пора обратно», — цитирует Иванов позицию отдела кадров предприятия.

При этом депутат отметил, что такие действия нарушают закон: «Ведь общеизвестно, что в период СВО контракты с военнослужащими не расторгаются по истечению срока», — подчеркнул депутат.

О намерениях работодателя узнала супруга солдата. Сам мужчина сейчас проходит лечение в госпитале, но официально продолжает оставаться военнослужащим. Иванов намерен помочь военнослужащему и в случае чего подключить к решению проблемы прокуратуру.

