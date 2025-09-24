В пельменной под Екатеринбургом нашли зараженное мясо

В Верхней Пышме (Свердловская область) закрыли пельменную «Вкусная мастерская Елены Пельменовны», в замороженном мясе которой санврачи нашли сальмонеллу. Это стало основанием для приостановки работы заведения, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Санврачи обнаружили ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе производство продукции с патогенными микроорганизмами: сальмонеллой и листерией», — пояснили там. Бактерии выявили в котлетах из морозилки.
Дело передали в суд, где владельца кулинарии ИП Шестакову Л. А. признали виновной по статье 6.6 КоАП РФ. Заведение закрыли на 90 суток.
