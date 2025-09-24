24 сентября 2025

Когда в Екатеринбурге закончится «бабье лето»

«Бабье лето» в Екатеринбурге завершилось. Похолодание продлится как минимум до конца сентября, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Уже вечером 24 сентября фронт достиг южных границ области, ветер постепенно стал менять свое направление ближе к северо-западному и даже северному, а температура воздуха начала снижаться. К утру четверга фронт сместится еще южнее, а фронтальная облачность продолжит преобладать над большинством районов области», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин отметил, что за пределами фронта на крайнем севере региона прогнозируются самые низкие ночные температуры, примерно ноль градусов.

В ближайшие дни похолодание также будет усиливаться. 25 сентября днем в Екатеринбурге ожидается не выше +9...+11 градусов и дожди, на севере области ночью температура опустится до нуля. На выходных и в начале следующей недели похолодание продолжится, ночная температура может опуститься до -1 градуса, а днем воздух прогреется лишь до +8. В заключительные дни сентября возможны осадки в виде мокрого снега.

