Как вырастить хорошие арбузы на Урале: советы садовода

Опытный екатеринбургский садовод Екатерина Гордеева вырастила большие и сладкие арбузы в своей теплице. Она поделилась фотографиями в соцсети и посоветовала подписчикам не бояться прививать эти растения, чтобы получить вкусный урожай.
«Осенние арбузы, просто восторг! Привитые на лагенарию, эти полосатые ребята по-любому знали что-то больше нас о погоде и завязались в середине августа. Я решила, что если уж они завязались без моей помощи, ну пусть тогда и висят, получатся — хорошо, не получатся — тоже пойму. И каково было мое удивление, когда я увидела спелую мякоть! Вот и разница в привитых арбузах — они гораздо устойчивее к температурным качелям и не погибают от увядания», — поделилась мнением Гордеева.
На фото, которые она выложила на своей странице во «ВКонтакте», красуются два плода с красной и желтой мякотью. Один из арбузов лежит на весах, который показывает более 1,8 кг.
Садовод добавила, что не давала плодам после завязи калий, а при посадке в лунке добавила органическое удобрение на рыбной и костной муке. Также она использовала золу подсолнечника, микоризу, триходерму, один раз поливала арбузы травяным настоем и подкармливала аминокислотами.
«В общем, арбузы — это любовь. Не бойтесь прививать! Это только кажется, что сложно, результат того стоит 100%», — призвала уральцев Екатерина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!