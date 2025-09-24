Студенты из Екатеринбурга создадут новый мотоцикл на базе «Урала»

В Екатеринбурге студенты Уральского государственного архитектурного университета с нуля разработают новый мотоцикл на базе двигателя «Урал». Байк победителя соберут в режиме реального времени на фестивале «Движение» в 2026 году, рассказали URA.RU представители мероприятия.
«На первом этапе задача учеников — предложить идею кастомного мотоцикла в виде эскиза. Среди участников будут отобраны пять финалистов, которые до конца года разработают полноценные 3D-модели своих проектов», — пояснили они. Студентов будут консультировать профессиональные кастомайзеры.
Победителя конкурса выберут в январе. А в ходе фестиваля «Движение» специалисты соберут его вариант «Урала» и представят в последний день ивента. Помимо этого, студент-победитель получит 250 тысяч рублей, а четыре полуфиналиста — по 50 тысяч рублей.
По словам сопредседателя оргкомитета фестиваля Дмитрия Хитрова, у них нет задачи запустить новый байк в серийное производство. Самое важное для них — реализовать техническую часть, подвижность и функциональность. «То есть это все-таки не арт-объект, мотоцикл должен поехать», — подчеркнул он.
Фестиваль «Движение» проводится ежегодно. В 2025-м он проходил 7 и 8 июня. В рамках программы устроили выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия, концерты звезд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!