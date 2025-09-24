24 сентября 2025

Студенты из Екатеринбурга создадут новый мотоцикл на базе «Урала»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разработанный бак соберут на фестивале «Движение»
Разработанный бак соберут на фестивале «Движение» Фото:

В Екатеринбурге студенты Уральского государственного архитектурного университета с нуля разработают новый мотоцикл на базе двигателя «Урал». Байк победителя соберут в режиме реального времени на фестивале «Движение» в 2026 году, рассказали URA.RU представители мероприятия.

«На первом этапе задача учеников — предложить идею кастомного мотоцикла в виде эскиза. Среди участников будут отобраны пять финалистов, которые до конца года разработают полноценные 3D-модели своих проектов», — пояснили они. Студентов будут консультировать профессиональные кастомайзеры.

Победителя конкурса выберут в январе. А в ходе фестиваля «Движение» специалисты соберут его вариант «Урала» и представят в последний день ивента. Помимо этого, студент-победитель получит 250 тысяч рублей, а четыре полуфиналиста — по 50 тысяч рублей.

По словам сопредседателя оргкомитета фестиваля Дмитрия Хитрова, у них нет задачи запустить новый байк в серийное производство. Самое важное для них — реализовать техническую часть, подвижность и функциональность. «То есть это все-таки не арт-объект, мотоцикл должен поехать», — подчеркнул он.

Фестиваль «Движение» проводится ежегодно. В 2025-м он проходил 7 и 8 июня. В рамках программы устроили выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия, концерты звезд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге студенты Уральского государственного архитектурного университета с нуля разработают новый мотоцикл на базе двигателя «Урал». Байк победителя соберут в режиме реального времени на фестивале «Движение» в 2026 году, рассказали URA.RU представители мероприятия. «На первом этапе задача учеников — предложить идею кастомного мотоцикла в виде эскиза. Среди участников будут отобраны пять финалистов, которые до конца года разработают полноценные 3D-модели своих проектов», — пояснили они. Студентов будут консультировать профессиональные кастомайзеры. Победителя конкурса выберут в январе. А в ходе фестиваля «Движение» специалисты соберут его вариант «Урала» и представят в последний день ивента. Помимо этого, студент-победитель получит 250 тысяч рублей, а четыре полуфиналиста — по 50 тысяч рублей. По словам сопредседателя оргкомитета фестиваля Дмитрия Хитрова, у них нет задачи запустить новый байк в серийное производство. Самое важное для них — реализовать техническую часть, подвижность и функциональность. «То есть это все-таки не арт-объект, мотоцикл должен поехать», — подчеркнул он. Фестиваль «Движение» проводится ежегодно. В 2025-м он проходил 7 и 8 июня. В рамках программы устроили выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия, концерты звезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...