24 сентября 2025

Массовая авария парализовала движение в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамвай пытался проскочить на красный
Трамвай пытался проскочить на красный Фото:

В Екатеринбурге 25 сентября на перекрестке улиц Малышева и Московская столкнулись трамвай, троллейбус и китайский кроссовер. Машины полностью перекрыли движение, из-за чего быстро образовалась пробка, рассказал URA.RU читатель.

«Возле „Алатыря“ огромная пробка из-за аварии. Трамвай пытался проскочить на красный, но протаранил иномарку, которая задела троллейбус», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. Инспекторы призвали водителей к предельной бдительности.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 25 сентября на перекрестке улиц Малышева и Московская столкнулись трамвай, троллейбус и китайский кроссовер. Машины полностью перекрыли движение, из-за чего быстро образовалась пробка, рассказал URA.RU читатель. «Возле „Алатыря“ огромная пробка из-за аварии. Трамвай пытался проскочить на красный, но протаранил иномарку, которая задела троллейбус», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. Инспекторы призвали водителей к предельной бдительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...