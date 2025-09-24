В Екатеринбурге 25 сентября на перекрестке улиц Малышева и Московская столкнулись трамвай, троллейбус и китайский кроссовер. Машины полностью перекрыли движение, из-за чего быстро образовалась пробка, рассказал URA.RU читатель.
«Возле „Алатыря“ огромная пробка из-за аварии. Трамвай пытался проскочить на красный, но протаранил иномарку, которая задела троллейбус», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что в аварии никто не пострадал. Инспекторы призвали водителей к предельной бдительности.
