В Свердловской области готовятся объединить станции скорой помощи

В Свердловской области могут объединить станции скорой помощи в трех муниципалитетах. Такое решение было принято еще при прошлом министре здравоохранения Андрее Карлове и может быть реализовано при замгубернатора-главы минздрава Татьяне Савиновой, считает председатель свердловского профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
«Стоит вопрос о реорганизации отделения скорой помощи Североуральска и передаче полномочий станции, которая находится в подчинении Серовской горбольницы. Алапаевский район у нас тоже проблемный. Не все виды помощи сельские больницы там могут оказать в полном объеме населению, приходится пациентов перенаправлять. Радиус обслуживания очень большой. По Алапаевскому району мы с рядом руководителей дальних больниц проводили консультации и предполагаем, самый оптимальный вариант — это объединение в единую больницу. Такое же решение, возможно, будет принято и по Красноуфимскому району», — рассказал в интервью URA.RU Угринов.
Председатель профсоюза уточнил, что пока официальных документов и распоряжений не было, но в больницах ждут решений. Сам он оптимистично относится к объединению станций скорой помощи. По его словам, реорганизация предполагает заменяемость одного района на другой в радиусе обслуживания. «Когда будет создано единое юридическое лицо, многие проблемы снимутся сами собой. К примеру, общая диспетчерская увидит, где не хватает бригад и перенаправит машины скорой помощи», — считает Угринов.
Он также видит плюс не только для пациентов, но и для работников скорой помощи — после объединения и зарплаты, и нагрузки будут приведены к одному знаменателю. Как отмечает Угринов, рекомендация по реорганизации станций скорой помощи была дана Минздравом России еще много лет назад, а в марте при Карлове было принято решение рассмотреть вопрос объединения в единое юридическое лицо всех отделений скорой помощи Свердловской области.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в министерство здравоохранения Свердловской области с просьбой прокомментировать планы по реорганизации станций скорой помощи. Ответ ожидается.
