24 сентября 2025

В Свердловской области открыты вакансии с зарплатой до 600 тысяч рублей: список предложений

Свердловчанам готовы платить зарплату от 120 тысяч до 600 тысяч рублей
Работу предлагают как для медиков, так и для опытных менеджеров
В Свердловской области открыты вакансии с крупными зарплатами — от 120 000 до 600 000 рублей в месяц. Среди предложений — работа для управленцев, медиков, строителей и специалистов по продажам. URA.RU подготовило подборку интересных вакансий.

В компании «ФОРЭС» открыта вакансия на должность руководителя предприятия по производству цемента. Зарплата — до 600 000 рублей в месяц, но требуется опыт управленческой работы и высшее техническое образование.

Частная наркологическая клиника «Клиника плюс» ищет фельдшера выездной бригады. Работодатель готов платить от 120 000 рублей, обязательные условия — опыт работы фельдшером и среднее медицинское образование. 

Если у вас есть опыт продаж, также можно рассмотреть вакансию в компании «Лайта». Она предлагает вакансию менеджера по продажам оборудования с окладом от 200 000 рублей и бонусами по результатам сделок. Требуется высшее образование и готовность участвовать в выставках и семинарах.

В строительной компании «ИнтерПол» требуется бригадир монтажников металлоконструкций. Зарплата — от 170 000 до 180 000 рублей, но необходим опыт работы монтажником 5 разряда или бригадиром.

Ранее URA.RU уже собирало подборку вакансий, где предлагали 150 000 рублей за работу на заводе и 1 000 000 рублей за продажу щебня. Также агентство рассказывало, что на рынок труда Свердловской области сейчас переживает не лучшие времена.

