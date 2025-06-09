09 июня 2025

В главном парке Сургута начался новый этап благоустройства

В парке Сургута «За Саймой» начался новый этап благоустройства
© Служба новостей «URA.RU»
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В парке «За Саймой» начались работы
В парке «За Саймой» начались работы Фото:

В парке «За Саймой» в Сургуте начались работы по благоустройству пешеходных дорожек. Новое покрытие планируют уложить на площади более восьми тысяч кв метров, сообщили в мэрии города.

«В экопарке благоустроят еще один участок, который стал победителем голосования прошлого года в рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“. А на отрезке дорожно-тропиночной сети от детской площадки „Ботаника“ к улице Университетской до существующей асфальтной дорожки также уложат тротуарную плитку», — сообщили в администрации.

После завершения работ будет обновлено около 70% тропинок в парке. Оставшиеся 30% планируют благоустроить в следующем году — соответствующий проект вынесен на голосование среди жителей Сургута.

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В парке «За Саймой» в Сургуте начались работы по благоустройству пешеходных дорожек. Новое покрытие планируют уложить на площади более восьми тысяч кв метров, сообщили в мэрии города. «В экопарке благоустроят еще один участок, который стал победителем голосования прошлого года в рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“. А на отрезке дорожно-тропиночной сети от детской площадки „Ботаника“ к улице Университетской до существующей асфальтной дорожки также уложат тротуарную плитку», — сообщили в администрации. После завершения работ будет обновлено около 70% тропинок в парке. Оставшиеся 30% планируют благоустроить в следующем году — соответствующий проект вынесен на голосование среди жителей Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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