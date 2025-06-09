В главном парке Сургута начался новый этап благоустройства

В парке «За Саймой» в Сургуте начались работы по благоустройству пешеходных дорожек. Новое покрытие планируют уложить на площади более восьми тысяч кв метров, сообщили в мэрии города.
«В экопарке благоустроят еще один участок, который стал победителем голосования прошлого года в рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“. А на отрезке дорожно-тропиночной сети от детской площадки „Ботаника“ к улице Университетской до существующей асфальтной дорожки также уложат тротуарную плитку», — сообщили в администрации.
После завершения работ будет обновлено около 70% тропинок в парке. Оставшиеся 30% планируют благоустроить в следующем году — соответствующий проект вынесен на голосование среди жителей Сургута.
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