Shot: задержан замглавы хабаровского минтранса Березовский

© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы хабаровского минтранса подозревается в присвоении или растрате крупной суммы из бюджета
Замглавы хабаровского минтранса подозревается в присвоении или растрате крупной суммы из бюджета Фото:

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский задержан по подозрению в присвоении или растрате бюджетных средств. Об этом сообщают telegram-каналы.

О задержании Березовского сообщили в telegram-канале Shot 20 июня. По версии следствия, чиновник причастен к хищению части денег, которые были выделены на работы по подъему затонувших судов. Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД и со Следственным комитетом по Хабаровскому краю, однако ответов не получил.

В отношении Березовского возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Как уточняется, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский задержан по подозрению в присвоении или растрате бюджетных средств. Об этом сообщают telegram-каналы. О задержании Березовского сообщили в telegram-канале Shot 20 июня. По версии следствия, чиновник причастен к хищению части денег, которые были выделены на работы по подъему затонувших судов. Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД и со Следственным комитетом по Хабаровскому краю, однако ответов не получил. В отношении Березовского возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Как уточняется, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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