Shot: задержан замглавы хабаровского минтранса Березовский

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Владимир Березовский задержан по подозрению в присвоении или растрате бюджетных средств. Об этом сообщают telegram-каналы.
О задержании Березовского сообщили в telegram-канале Shot 20 июня. По версии следствия, чиновник причастен к хищению части денег, которые были выделены на работы по подъему затонувших судов. Корреспондент URA.RU пытался связаться с МВД и со Следственным комитетом по Хабаровскому краю, однако ответов не получил.
В отношении Березовского возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Как уточняется, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
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