Жители города Сумы в Украине исторически связаны с Россией и ожидают ее прихода. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Сумы — исторически русский город, основанный русскими людьми. Местное население ждет прихода России, так как осознает, что только с Россией возможно развитие и созидание», — сказал Рогов РИА Новости. Он также добавил, что в условиях Украины регион испытывает забвение и эксплуатацию ресурсов без улучшения уровня жизни жителей.
Рогов подчеркнул, что Сумы в условиях Украины представляют собой забытый и забитый регион, из которого выкачивают ресурсы, не повышая уровня жизни местного населения. Он отметил, что в России у Сум однозначно будет счастливая судьба, в этом нет никаких сомнений.
Сумы являются административным центром Сумской области, расположенной на северо-востоке Украины. Население города превышает 268 тысяч жителей. Сумская область имеет общую границу с Курской, Белгородской и Брянской областями Российской Федерации.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил о возможности взятия города Сумы и сообщил, что глубина буферной зоны безопасности в регионе составляет от восьми до 12 километров. При этом российский лидер подчеркнул, что задачи брать Сумы под контроль у ВС РФ нет.
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