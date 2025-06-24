В Иране заявили о готовности восстановить ядерную промышленность в короткие сроки

Иран заранее подготовился к восстановлению ядерной промышленности на случай атак, чтобы избежать остановки работы предприятий. Об этом сообщил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
«Мы приняли необходимые меры, чтобы оценить ущерб, меры для восстановления также были приняты заранее», — заявил Мохаммад Эслами в эфире национального телевидения.. Он подчеркнул, что в стране действует специальная программа, позволяющая не допустить пауз в производстве и предоставлении услуг ядерной отрасли.
Ранее США ударили по промышленным объектам Ирана, где обогащают уран. Кроме того, удары по ядерной инфраструктуре в Иране наносил и Израиль, утверждавший, что на этих предприятиях Тегераном якобы ведется разработка собственного ядерного оружия.
Власти Ирана неоднократно отрицали наличие военной составляющей в своей ядерной программе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также заявлял, что у Тегерана нет подтвержденных проектов по созданию ядерного оружия.
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