В Иране заявили о готовности восстановить ядерную промышленность в короткие сроки

Глава ОАЭИ Эслами: Иран уже приступил к восстановлению ядерной промышленности
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В Иране заявили о начале восстановления ядерной промышленности
В Иране заявили о начале восстановления ядерной промышленности Фото:
новость из сюжета

Иран заранее подготовился к восстановлению ядерной промышленности на случай атак, чтобы избежать остановки работы предприятий. Об этом сообщил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Мы приняли необходимые меры, чтобы оценить ущерб, меры для восстановления также были приняты заранее», — заявил Мохаммад Эслами в эфире национального телевидения.. Он подчеркнул, что в стране действует специальная программа, позволяющая не допустить пауз в производстве и предоставлении услуг ядерной отрасли.

Ранее США ударили по промышленным объектам Ирана, где обогащают уран. Кроме того, удары по ядерной инфраструктуре в Иране наносил и Израиль, утверждавший, что на этих предприятиях Тегераном якобы ведется разработка собственного ядерного оружия.

Власти Ирана неоднократно отрицали наличие военной составляющей в своей ядерной программе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также заявлял, что у Тегерана нет подтвержденных проектов по созданию ядерного оружия.

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Иран заранее подготовился к восстановлению ядерной промышленности на случай атак, чтобы избежать остановки работы предприятий. Об этом сообщил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. «Мы приняли необходимые меры, чтобы оценить ущерб, меры для восстановления также были приняты заранее», — заявил Мохаммад Эслами в эфире национального телевидения.. Он подчеркнул, что в стране действует специальная программа, позволяющая не допустить пауз в производстве и предоставлении услуг ядерной отрасли. Ранее США ударили по промышленным объектам Ирана, где обогащают уран. Кроме того, удары по ядерной инфраструктуре в Иране наносил и Израиль, утверждавший, что на этих предприятиях Тегераном якобы ведется разработка собственного ядерного оружия. Власти Ирана неоднократно отрицали наличие военной составляющей в своей ядерной программе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также заявлял, что у Тегерана нет подтвержденных проектов по созданию ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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