На улицах Екатеринбурга начали наносить новую специальную разметку для парковки электросамокатов. Об этом URA.RU сообщили сразу три сервиса кикшеринга.
«Всего в городе появится не менее 180 таких парковочных мест. Благодаря разметке пользователям будет проще находить места, где можно взять самокат в аренду или оставить его на стоянке», — рассказали представители сервисов «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс GO».
Разметку уже нанесли на улицах 8 Марта, Малышева, Ленина. Она также появится на улицах Куйбышева, Гурзуфской, Белинского, проспекте Ленина и других. Уточняется, что места для парковок выбираются по согласованию с городскими властями.
Кроме парковочных мест, в этом сезоне самокаты оснастили укрупненными номерами. Их лучше считывают камеры и выявлять нарушителей становится проще.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!