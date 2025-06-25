Новые парковки для электросамокатов появились в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге появится свыше 180 новых парковочных мест для электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые парковочные места выбирают по согласованию с администрацией города
Новые парковочные места выбирают по согласованию с администрацией города Фото:

На улицах Екатеринбурга начали наносить новую специальную разметку для парковки электросамокатов. Об этом URA.RU сообщили сразу три сервиса кикшеринга.

«Всего в городе появится не менее 180 таких парковочных мест. Благодаря разметке пользователям будет проще находить места, где можно взять самокат в аренду или оставить его на стоянке», — рассказали представители сервисов «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс GO».

Разметку уже нанесли на улицах 8 Марта, Малышева, Ленина. Она также появится на улицах Куйбышева, Гурзуфской, Белинского, проспекте Ленина и других. Уточняется, что места для парковок выбираются по согласованию с городскими властями.

Кроме парковочных мест, в этом сезоне самокаты оснастили укрупненными номерами. Их лучше считывают камеры и выявлять нарушителей становится проще.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улицах Екатеринбурга начали наносить новую специальную разметку для парковки электросамокатов. Об этом URA.RU сообщили сразу три сервиса кикшеринга. «Всего в городе появится не менее 180 таких парковочных мест. Благодаря разметке пользователям будет проще находить места, где можно взять самокат в аренду или оставить его на стоянке», — рассказали представители сервисов «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс GO». Разметку уже нанесли на улицах 8 Марта, Малышева, Ленина. Она также появится на улицах Куйбышева, Гурзуфской, Белинского, проспекте Ленина и других. Уточняется, что места для парковок выбираются по согласованию с городскими властями. Кроме парковочных мест, в этом сезоне самокаты оснастили укрупненными номерами. Их лучше считывают камеры и выявлять нарушителей становится проще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...